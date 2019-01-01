Рианна подала в суд на отца: названа причина

Певица Рианна утверждает, что родной отец поступил с ней нечестно.

Популярная исполнительница Рианна судится с родным отцом Рональдом Фенти.

Как передает TMZ, причиной стало неправомерное использование имени артистки для развития собственного бизнеса.

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В судебном иске Рианна утверждает, что в 2017 году ее отец открыл компанию по поиску талантов под названием Fenty Entertainment. Однако у Рианны уже есть зарегистрированная торговая марка Fenty - под ней певица выпускает линию косметики Fenty Beauty. По мнению Рианны, Рональд зарабатывает на ее репутации.

Рональд Фенти и Рианна TMZ

Более того, Рональд Фенти в общении с бизнес-партнерами назывался представителем Рианны, чтобы получить миллионы долларов. Без согласия дочери он пытался продать ее участие в 15 шоу в Латинской Америке в декабре 2017 года.

Но и на этом “грешки“ Рональда не заканчиваются - ранее он сделал безуспешную попытку договориться с сетью бутик-отелей о продаже прав на использование товарного знака Fenty.

Перед тем, как идти в суд, Рианна обращалась к отцу с просьбой прекратить такие действия, но он ее не послушал. Теперь же за дело возьмется судья - он может запретить Рональду использовать имя Fenty, а также компенсировать убытки дочери.

Напомним, ранее итальянскую актрису и модель Монику Беллуччи раскритиковали за грязь под ногтями.