Тест: кто из участников The Beatles мог бы стать вашим мужем?
Пройдите наш текст ко Всемирному дню The Beatles.
В среду, 16 января, во всем мире отмечают день легендарной британской группы The Beatles.
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Песни “ливерпульской четверки“ знают в каждом уголке земного шара, они оказали значительное влияние на развитие музыки в целом.
В честь праздника Ivona предлагает пройти тест и узнать, кто из участников The Beatls мог бы стать вашим мужем - Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр или Джордж Харрисон?
Напомним, ранее убийца Джона Леннона Марк Чепмен сделал признание о расправе над музыкантом. Читайте его здесь.
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