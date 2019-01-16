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Тест: кто из участников The Beatles мог бы стать вашим мужем?

Комментариев: 1
Пройдите наш текст ко Всемирному дню The Beatles.
Тест: кто из Тhe Beatles мог бы стать вашим мужем?
Тест: кто из Тhe Beatles мог бы стать вашим мужем?
Getty images

В среду, 16 января, во всем мире отмечают день легендарной британской группы The Beatles.

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Песни “ливерпульской четверки“ знают в каждом уголке земного шара, они оказали значительное влияние на развитие музыки в целом.

В честь праздника Ivona предлагает пройти тест и узнать, кто из участников The Beatls мог бы стать вашим мужем - Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр или Джордж Харрисон?

 

Напомним, ранее убийца Джона Леннона Марк Чепмен сделал признание о расправе над музыкантом. Читайте его здесь.

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Теги: The Beatles, тест
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Комментариев (1)
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    16.01.2019, 10:21
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