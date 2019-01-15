В московском аэропорту объяснили скандал со Светланой Лободой

В аэропорту "Шеремьетево" рассказали свою версию событий, из-за которых украинская певица Светлана Лобода устроила скандал.

На днях популярная исполнительница Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту “Шереметьево“: она накричала матами на его работников и обвинила их в непрофессионализме. А позже добавила, что готовит официальную претензию.

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По словам артистки, из-за работников аэропорта она потратила слишком много времени на добирание к VIP-залу. Сотрудники “Шереметьево“ поделились с изданием Super своей версией происходящего:

В прилетной галерее у телескопического трапа пассажирку С. Лободу и ребенка встретил агент и предложил разместиться в электромобиле для поездки к кабинам паспортного контроля. Пассажирка Лобода С. отказалась от транспортировки на электрокаре, мотивируя свой отказ необходимостью дождаться няню, которая прибыла в салоне экономического класса.

ВИП-пассажиры рейса SU 321 осуществили посадку на электрокар, который проследовал к кабинам погранконтроля, исключив вынужденное ожидание остальными ВИП-пассажирами времени, когда пассажирка Лобода С. дождется няню и воспользуется услугами транспортировки.

Объясняя отказ дождаться певицу, ожидающую выхода няни (на которую так же была оформлена услуга по вип-встрече, что указано в документе), представители “Шереметьево“ сделали разъяснительную поправку, где сообщили, что встреча на электрокарах вип-прилетающих “не входит в вип-услуги, а является лишь “бонусом от компании“. Также представители аэропорта добавили:

При обслуживании пассажирки Лободы С., ребенка и сопровождающих лиц были полностью и своевременно соблюдены правила и технологии обслуживания пассажиров в ВИП-залах, установленные в договоре обслуживания между компанией и клиентом.

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