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Злата Огневич рассказала о любви к экстриму

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В этом году певица отправилась покорять Таиланд.
Злата Огневич рассказала о любви к екстриму
Злата Огневич рассказала о любви к екстриму
instagram.com/zlata.ognevich

Пока звездные коллеги певицы нежатся на солнышке, Огневич покоряет Тайские вершины. Также украинская звезда рассказала про свою любовь к экстриму, в особенности к рафтингу. Об этом певица написала на своей страничке в Instagram.

“Не умею лежать на пляже днями! Даже книги не помогают. Другое дело - постоянно двигаться. Тайские горы прекрасные, даже в такой жаркий сезон. Там можно увидеть обезьян, змей, небольшие водопады и многое другое. Путешествия - лучшее из всего, что может случиться с человеком“, - поделилась Огневич.

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Известно, что звезда выросла в Крыму среди гор, поэтому, по ее мнению, она чувствует себя намного комфортнее в дикой природе, чем на роскошных заморских курортах.

В этом году певица отправилась на отдых  в Таиланд, где набирается сил. Также Огневич не забывает про своих фанов, частенько выставляя фото- и видеоотчеты с отпуска в социальных сетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не вмію лежати на пляжі днями! Навіть книжки не допомагають))😁 . Інша справа- постійно рухатись! 🐒Тайські гори- прекрасні, навіть у такий спекотний сезон! Там можна побачити мавп, змій, невеликі водоспади і багато іншого!🌴🐘🙈 . Подорожі- найкраще з всього, що може трапитися з Людиною 🤗 #zlataognevich #thailand #златаогневич #thaimountains #waterfall #nature #backpacking #таиланд #пхукет

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Напомним, что Злата Огневич рассказала о главном достижении 2018 года.

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Теги: Злата Огневич, отпуск, гора, Таиланд
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