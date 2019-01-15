Арсен Мирзоян поблагодарил супругу за дочь, которой сегодня исполнилось 3 года
Внучка народной артистки Украины Нины Матвиенко празднует день рождения.
Дочери украинской певицы Антонины Матвиенко от супруга певца Арсена Мирзояна сегодня исполнилось 3 годика. Вторую дочь Мирзоян и Матвиенко назвали Ниной.
В своем Instagram-аккаунте Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь:
Сьогодні нашій зозульці, лампочці, сніжинці - Нінусі 3 рочки! Рости здоровою та щасливою.
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В свою очередь украинский артист Арсен Мирзоян также выложил рисунок дочери на своей странице и поблагодарил жену за дочь.
Напомним, ранее Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, где и как отдыхали новогодние празники.
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