Внучка народной артистки Украины Нины Матвиенко празднует день рождения.

Арсен Мирзоян поблагодарил супругу за дочь, которой сегодня исполнилось 3 года instagram.com/arsen_mirzoian

Дочери украинской певицы Антонины Матвиенко от супруга певца Арсена Мирзояна сегодня исполнилось 3 годика. Вторую дочь Мирзоян и Матвиенко назвали Ниной.

В своем Instagram-аккаунте Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь:

Сьогодні нашій зозульці, лампочці, сніжинці - Нінусі 3 рочки! Рости здоровою та щасливою.

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В свою очередь украинский артист Арсен Мирзоян также выложил рисунок дочери на своей странице и поблагодарил жену за дочь.

Напомним, ранее Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, где и как отдыхали новогодние празники.