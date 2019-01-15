Монику Беллуччи раскритиковали за грязь под ногтями

Итальянская актриса Моника Беллуччи посетила препати премии "Сезар" и попала под шквал критики.

В понедельник, 14 января, в Париже состоялся традиционный вечер, приуроченный к премии "Сезар". Среди его гостей была и всемирно известная 54-летняя актриса и модель Моника Беллуччи.

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Выглядит женщина очень привлекательно и молодо, если бы не одно "но". Поклонники Моники обратили внимание на то, как выглядят ее ногти. Видимо, Беллуччи не успела сделать маникюр - под ее ногтями виднелась грязь.

Пользователей сети возмутило, что публичный человек позволил себе такую неопрятность:

Грязные ногти, ну как так...; Ногти не очень!!!

Однако поклонники Беллуччи тут же принялись объяснять, почему она появилась на препати премии "Сезар" в таком виде:

Может это новый тренд; Цветы, наверное, пересаживала и забыла; Может, она гранат ела накануне. От него всегда чернота под ногтями, которую так просто не смыть; Может, ткань чёрная красит, такое бывает.

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