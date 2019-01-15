Монику Беллуччи раскритиковали за грязь под ногтями
В понедельник, 14 января, в Париже состоялся традиционный вечер, приуроченный к премии "Сезар". Среди его гостей была и всемирно известная 54-летняя актриса и модель Моника Беллуччи.
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Выглядит женщина очень привлекательно и молодо, если бы не одно "но". Поклонники Моники обратили внимание на то, как выглядят ее ногти. Видимо, Беллуччи не успела сделать маникюр - под ее ногтями виднелась грязь.
В Париже состоялась препати премии «Сезар», на которой не обошлось без одной из самых красивых женщин планеты — Моники Беллуччи. 54-летняя актриса не уследила за маленькой деталью, которую тут же заметили любители светской хроники: скромный маникюр и грязь под ногтями. За свежий вид и неувядающую красоту Монику, конечно, похвалили, но посоветовали записаться на ноготочки. #monicabellucci⠀ ⠀ А как вам образ Моники?
Пользователей сети возмутило, что публичный человек позволил себе такую неопрятность:
Грязные ногти, ну как так...; Ногти не очень!!!
Однако поклонники Беллуччи тут же принялись объяснять, почему она появилась на препати премии "Сезар" в таком виде:
Может это новый тренд; Цветы, наверное, пересаживала и забыла; Может, она гранат ела накануне. От него всегда чернота под ногтями, которую так просто не смыть; Может, ткань чёрная красит, такое бывает.
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