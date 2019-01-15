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Полиция выяснила, кто напал на DZIDZIO в Киеве

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Киевские правоохранители объявили о подозрении злоумышленникам, которые напали на украинского музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO.
Полиция выяснила, кто напал на DZIDZIO в Киеве
Полиция выяснила, кто напал на DZIDZIO в Киеве
instagram.com/dzidzio

Полиция взялась за преступников, которые напали на известного украинского музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO в конце декабря в Киеве.

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Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, полицейские выяснили, что у пострадавшего возник конфликт с неизвестными, которые агрессивно себя вели и нецензурно ругались, а потом ударили мужчину по голове и скрылись на двух автомобилях. 

Правоохранителям удалось выяснить, кто напал на Михаила:

Мы опросили потерпевшего, отобрали объяснения у очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Кроме этого, в Киеве ввели оперативный план, с помощью которого в соседнем районе столицы нашли один автомобиль. Также установили фигурантов, которые нанесли телесные повреждения. Это - 36-летний и 33-летний иностранцы, ранее судимые за подделку документов.

В ходе отработки преступления и получения дополнительных материалов следственным Подольского управления полиции переквалифицировано преступление на ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Об этом информировали в отделе коммуникации полиции Киева.

Злоумышленникам заочно сообщили о подозрении в совершении преступления и объявили их в розыск. За нападение они могут сесть в тюрьму на четыре года.

Напомним, украинская певица Оля Полякова поразила своим сходством со старшей дочерью Машей. Смотрит их яркие снимки из Таиланда здесь.

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Теги: DZIDZIO, нападение, полиция, фото, видео
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