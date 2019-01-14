Главным советом телеведущая назвала дольше оставаться ребенком в душе.

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Актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась советами, как всегда оставаться на позитиве, рассказав о своих маленьких радостях. Об этом телеведущая поделилась на страничке в Instagram.

Ведущая утреннего шоу «Ранок з Україною» рассказала, что всегда оставаться на позитиве ей помогает ощущение юности в душе. По ее словам нужно радоваться простым вещам, ведь они везде.

“Меня часто спрашивают: “Как вам удается быть всегда на позитиве?“. Я не всегда на позитиве . Я просто ценю свое время и не трачу его на ненужные эмоции и неинтересных мне людей“, - поделилась Ребрик.

Телеведущая уверена, что даже когда на календаре рабочий день, в воздухе все равно царит праздничная атмосфера. Ведь этот праздник создаем мы сами.

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Также мама двоих дочерей написала, чем занимается, когда она дома, а не на эфире.

Напомним, что летом Лилия Ребрик крестила младшую дочь.