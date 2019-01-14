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Лилия Ребрик поделилась советами, как всегда оставаться на позитиве

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Главным советом телеведущая назвала дольше оставаться ребенком в душе.
Лилия Ребрик поделилась советами, как всегда оставаться на позитиве
Лилия Ребрик поделилась советами, как всегда оставаться на позитиве
instagram.com/ranok_ua

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Актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась советами, как всегда оставаться на позитиве, рассказав о своих маленьких радостях. Об этом телеведущая поделилась на страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навіть коли на календарі робочий день- у повітрі панує святкова атмосфера))). І це свято створюємо ми самі. Мене часто запитують: «Як вам вдається бути завжди на позитиві?». Я не завжди на позитиві... Я просто ціную свій час і не витрачаю його на непотрібні емоції та нецікавих мені людей. Залишайтеся в душі дитиною якомога довше і радійте простим речам!))) Адже вони- скрізь! Ми просто часто не помічаємо їх). ⠀ Напишіть, що прекрасного відбулося у Вас вже зранку? ⠀ У мене, наприклад, завжди такий насичений ранок, коли я вдома, а не на ефірі: -По-перше- ми не проспали!☝️🤣 Потім: -Ми п`ять хвилин обіймалися вчотирьох, доки встали з ліжка! -Ааа, ще один -не надто важливий , але приємний факт: я виспалася!!!!😜 Потім: -Я ввімкнула @ranok_ua і подивилася як мої колеги @svitlanakatrenko @sergei__zenin @german_greg_tv працюють (це, виявляється, така насолода- дивитися, коли ти сидиш вдома на дивані))) і вкотре зрозуміла, що з нами- найкращий Ранок! (Пам’ятаєте, що себе інколи треба хвалити? Хвалю😉)!!! -Зробила красиву зачіску старшій дочці, збираючи її до школи (плетіння- моя слабкість. Зачіска Діани зазвичай видає- робочий у мами тиждень, чи ні🤣) - Випила найсмачнішу слабеньку каву, яку зробив мені чоловік @andrii_dykyi ❤️ -Погодувала Манюнечку і насолодилася годуванням, нікуди не поспішаючи. Вона від задоволення аж заснула. -А потім, коли старша вже в школі, а молодша спить, я вирішила зробити пост з побажаннями гарного тижня всім Вам- а вийшов цілий реферат на тему прекрасного ранку з життя #колинікудинепоспішаєш 😉. ⠀ Гарного тижня! І побільше простих радощів, які дарують нам привід усміхатися!!! ⠀ #дикасімейка #щастяє @solh.ua

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Ведущая утреннего шоу «Ранок з Україною» рассказала, что всегда оставаться на позитиве ей помогает ощущение юности в душе. По ее словам нужно радоваться простым вещам, ведь они везде.

“Меня часто спрашивают: “Как вам удается быть всегда на позитиве?“. Я не всегда на позитиве . Я просто ценю свое время и не трачу его на ненужные эмоции и неинтересных мне людей“, - поделилась Ребрик.

Телеведущая уверена, что даже когда на календаре рабочий день, в воздухе все равно царит праздничная атмосфера. Ведь этот праздник создаем мы сами.

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Также мама двоих дочерей написала, чем занимается, когда она дома, а не на эфире.

Напомним, что летом Лилия Ребрик крестила младшую дочь.

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Теги: Лилия Ребрик, телеведущая, Ранок з Україною, Мама, совет
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