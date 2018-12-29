Во Франции отказались работать с Сергеем Полуниным: названа причина
Всемирно известный украинский танцор Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, получил отказ от Парижской оперы, где должен был сыграть главную роль в постановке “Лебединое озеро“.
Об этом передает издание France 24.
Премьера спектакля должна была состоятся в феврале 2019 года. Однако незадолго до этого один из главных танцовщиков - Сергей Полунин - получил отказ. Свое решение представители оперы аргументировали тем, что Сергей часто делает скандальные заявления в сети.
К примеру, в конце декабря 2018 года он написал сексисткий пост:
Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергия создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета. Мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются играть роль мужчины... Потому что вы – позор.
Man up to all men who is doing ballet there is already ballerina on stage don't need to be two. Man should be a man and woman should be a woman. Masculine and Feminine energies creates balance. That’s a reason you got balls. Same think Outside ballet, Man what’s wrong with you? Females now trying take on the man role because you don’t fuck them and because you are an embarrassment. Man are wolfs man Are lions man are the leaders of there’s family you suppose to take care of everything ! What happen? Stop being weak be a man be a warrior what’s wrong with you??? No respect for you, life will beat you down put you on your knees and wash you out. need a good slap to wake you up Unbelievable!!! Артистам Балета! Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и Женская энергия создает баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета, мужики что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины Потому что вы их не трахаете и потому что вы позор. Мужик ето волк Мужик кто лев - это глава семьи, которий обо всем позаботится! Что с вами? Хватит быть соплей, будь мужчиной, будь воином, что с тобой такое ??? Никакого уважения к тебе, жизнь побьет тебя, поставит на колени и смоет тебя. Хороший подзатыльник дать , чтобы проснулся Пипец !!!
Недавно он грубо раскритиковал полных людей, чем также спровоцировал шквал критики в свою сторону, после чего удалил пост. Подобное поведение в Парижской опере сочли недопустимым, поэтому Сергей Полунин не будет играть в “Лебедином озере“.
Сергей Полунин - всемирно известный танцовщик родом из Украины. Уже в 17 лет он вошел в труппу Королевского балета в Лондоне. В 19 лет Полунин стал самым молодым его премьером за всю историю. Сейчас он - приглашенный артист Баварской оперы в Мюнхене, а также выходит на сцены других театров.
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