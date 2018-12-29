Во Франции отказались работать с Сергеем Полуниным: названа причина

Всемирно известный танцор Сергей Полунин не сможет работать в Париже из-за своих скандальных заявлений: подробности.

Всемирно известный украинский танцор Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, получил отказ от Парижской оперы, где должен был сыграть главную роль в постановке “Лебединое озеро“.

Об этом передает издание France 24.

Премьера спектакля должна была состоятся в феврале 2019 года. Однако незадолго до этого один из главных танцовщиков - Сергей Полунин - получил отказ. Свое решение представители оперы аргументировали тем, что Сергей часто делает скандальные заявления в сети.

К примеру, в конце декабря 2018 года он написал сексисткий пост:

Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергия создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета. Мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются играть роль мужчины... Потому что вы – позор.

Недавно он грубо раскритиковал полных людей, чем также спровоцировал шквал критики в свою сторону, после чего удалил пост. Подобное поведение в Парижской опере сочли недопустимым, поэтому Сергей Полунин не будет играть в “Лебедином озере“.

Сергей Полунин - всемирно известный танцовщик родом из Украины. Уже в 17 лет он вошел в труппу Королевского балета в Лондоне. В 19 лет Полунин стал самым молодым его премьером за всю историю. Сейчас он - приглашенный артист Баварской оперы в Мюнхене, а также выходит на сцены других театров.

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