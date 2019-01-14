Светлана Лобода прокомментировала скандал в аэропорту

Украинская певица Светлана Лобода объяснила, почему сорвалась на крик в аэропорту "Шереметьево".

Недавно Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту “Шереметьево“: она накричала на его работников и обвинила их в непрофессионализме.

После того, как в сеть попало видео с руганью артистки, она прокомментировала ситуацию изданию Super:

У меня нулевая толерантность к непрофессионализму. Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала только, чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, премьера которого в конце недели состоится в “Крокус сити холл“, я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств.

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Светлана Лобода также добавила, что готовит официальную претензию в адрес аэропорта. Певица требует объяснений, на каком основании не были выполнены оплаченные ей услуги по вип-встрече в терминале D “Шереметьево“.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала идеальную фигуру спустя 7 месяцев после родов. Как сейчас выглядит исполнительница, смотрите здесь.