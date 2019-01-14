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Светлана Лобода прокомментировала скандал в аэропорту

Комментариев: 4
Украинская певица Светлана Лобода объяснила, почему сорвалась на крик в аэропорту "Шереметьево".
Светлана Лобода прокомментировала скандал в аэропорту
Светлана Лобода прокомментировала скандал в аэропорту
instagram.com/lobodaofficial

Недавно Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту “Шереметьево“: она накричала на его работников и обвинила их в непрофессионализме.

После того, как в сеть попало видео с руганью артистки, она прокомментировала ситуацию изданию Super:

У меня нулевая толерантность к непрофессионализму. Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала только, чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, премьера которого в конце недели состоится в “Крокус сити холл“, я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств.

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Светлана Лобода также добавила, что готовит официальную претензию в адрес аэропорта. Певица требует объяснений, на каком основании не были выполнены оплаченные ей услуги по вип-встрече в терминале D “Шереметьево“.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала идеальную фигуру спустя 7 месяцев после родов. Как сейчас выглядит исполнительница, смотрите здесь.

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Теги: Светлана Лобода, скандал
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Комментариев (5)
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Аделька    14.01.2019, 18:24
Оценка:  0
Аделька
Позор человеку кричащему на обслугу.Ты явно не голубой крови))) А такая же плебейка,как и другие хамы!!Хамство ничем нельзя оправдать,потому что человек себе его позволяет.
гость  (аноним)  14.01.2019, 18:02
Оценка:  +1
гость
Брел какой-то несет. Видно ботокс начал в мозг заходить.
Alex_Shadow    14.01.2019, 17:38
Оценка:  +1
Alex_Shadow
"Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала только, чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу"
Не пойму. То есть без дорогостоящих услуг ВИП-терминала на генеральный прогон никак не успеть?
Alex_Shadow    14.01.2019, 17:35
Оценка:  +1
Alex_Shadow
А суть в чем?
Аделька    14.01.2019, 18:25
Оценка:  0
Аделька
В её бреде))
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