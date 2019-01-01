"Один в каное" выпустили свой первый клип

Украинская группа "Один в каное" выпустила первый клип за 9 лет своего существования.

Украинская группа “Один в каное“ презентовала свой первый клип на песню “У мене немає дому“.

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Трек вошел в будущий альбом коллектива, а видеоработа стала первым официальным клипом за 9 лет существования группы. Режиссером выступил Владимир Власенко.

Вокалистка “Один в каное“ Ирина Швайдак говорит:

Задумка кліпу полягає в тому, що хлопчик через непорозуміння з батьками вирішує піти з дому. Дорогою він зустрічає своїх уявних друзів, з якими мандрує місцями, сповненими дитячих фантазій. Місцями, де реальність тісно переплітається з видумкою, а минуле - з майбутнім. Та виявляється, що навіть в уявних друзів є свій дім, куди їм час повертатись, і врешті-решт їхня подорож — це замкнуте коло, яке знову приводить хлопчика до знайомого дому. У кліпі багато архетипів, трактувань та можливих фіналів. Усе, як нам подобається.

В видео есть немало скрытых символов. Внимательный зритель сможет провести параллели с героями из других песен “Один в каное“.

Песню “У мене немає дому“ выбрали по предложению режиссера Владимира Власенко:

Коли я вперше почув цю пісню, я був у дорозі - їхав нічним рейсом до селища, де я виріс. Мій батько помер, і тепер мені було потрібно продати будинок, що простоював порожнім вже довгий час. Згадуючи моменти із дитинства, я натрапив на лайв-версію треку “У мене немає дому“. Вона була настільки проникливою і близькою до моїх думок, що я одразу почав шукати ідеї для візуального втілення цієї пісні. Містична атмосфера нічної подорожі, думки про мій власний дім і трек на повторі створили у моїй уяві історію. Я одразу написав гурту у фейсбуці і запропонував своє бачення кліпу. На моє щастя, вони згодилися, і тепер я дуже радий показати широкому загалу результат нашої спільної роботи.

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Услышать песню вживую можно будет на концертах в рамках весеннего тура группы, который стартует в конце марта. Группа начнет ряд концертов 28 марта в Ужгороде, а завершит большим сольным концертом в Киеве в Октябрьском дворце.

Напомним, ранее MELOVIN презентовал клип на песню “З тобою, зі мною, і годі“. Смотреть его можно здесь.