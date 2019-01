Фильм про Украину получил награду в США

Документальный фильм “Отдаленный лай собак“ (The Distant Barking of Dogs) датского режиссера Симона Леренга Вильмонта о 10-летнем мальчике, который растет на военном Донбассе, получил кинонаграду Cinema eye Honors в Нью-Йорке.

Об этом сообщили на Twitter-странице премии.

Winner of our Spotlight Prize is The Distant Barking of Dogs, directed by Simon Lereng Wilmont. #CEH19