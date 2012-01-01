Документальный фильм "Отдаленный лай собак" отметили кинонаградой.

Фильм про Украину получил награду в США Кадр из видео

Документальный фильм “Отдаленный лай собак“ (The Distant Barking of Dogs) датского режиссера Симона Леренга Вильмонта о 10-летнем мальчике, который растет на военном Донбассе, получил кинонаграду Cinema eye Honors в Нью-Йорке.

Об этом сообщили на Twitter-странице премии.

Winner of our Spotlight Prize is The Distant Barking of Dogs, directed by Simon Lereng Wilmont. #CEH19 — Cinema Eye Honors (@cinemaeyehonors) 11 січня 2019 р.

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Фильм уже получил 25 наград в мире и был номинантом на лучшую ленту Европейской киноакадемии. Кроме того, кинолента вошла в шорт-лист “Оскара-2019“.

“Отдаленный лай собак“ снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год. Сюжет документального фильма рассказывает о мальчике Олежке, который с бабушкой живет неподалеку от территории, на которой разворачиваются боевые действия.

Напомним, ранее была названа дата премьеры нового украинского сериала "Крепостная".