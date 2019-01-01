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"Крепостная": названа дата премьеры нового украинского сериала

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Стало известно, когда на канале СТБ покажут первую серию костюмированной драмы "Крепостная".
Крепостная: названа дата премьеры нового украинского сериала
Крепостная: названа дата премьеры нового украинского сериала
пресс-служба канала СТБ

25 февраля на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы "Крепостная", производства Starlight Films иFilm.ua.

С понедельника по четверг в 20:00 на СТБ зрители смогут увидеть сразу по две серии. 13 месяцев съемок по самым красивым местам Украины, больше 200 персонажей и лучшие актеры современности. 

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По сюжету, Катерина Вербицкая красива, умна и волею своей крестной матери Анны Червинской воспитана как барышня благородных кровей, но для всего мира она – лишь чужая собственность, крепостная самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского.

В борьбе за свою свободу и право быть счастливой ей придется пережить смерти самых близких людей, стать собственностью женщины, которая ее ненавидит и мечтает убить, выжить во время народного восстания, спастись от преследований маньяка в пугающем мире киевских борделей и снова, и снова бежать от того, кто хочет заполучить ее больше всего на свете.

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В ролях: Катерина Ковальчук, Станислав Боклан, Алексей Яровенко, Анна Сагайдачная, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина, Марк Дробот, Ольга Сумская, Олеся Жураковская, Наталка Денисенко, Юлия Ауг, Слава Красовская, Тарас Цымбалюк, Фатима Горбенко, Максим Радугин, Алина Коваленко и др. 

Напомним, ранее была названа дата выхода финального сезона "Игры престолов". Смотрите тизер здесь.

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Теги: Крепостная, СТБ, анонс
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