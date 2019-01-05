Иракли Макацария отпраздновал Старый Новый год в Таиланде
Главный герой шоу “Холостяк- 6“ Иракли Макацария отпраздновал Старый Новый год в Таиланде. Своим пребыванием на отдыхе грузинский красавчик активно делится с фанатами в Instagram.
“Продолжая свой отпуск я понял, что соскучился за солнцем и теплом. Именно поэтому дальше мы отправились отдохнуть на берегу океана в Таиланд. Здесь у меня нет шанса отвлечься на работу,чему я абсолютно не сопротивляюсь и получаю удовольствие от этой невероятной природы и жаркого солнца . А вы предпочитаете уезжать туда где тепло или любите зимнюю погоду ? P.S. С старым новым годом!“, - написал известный холостяк.
Известно, что на рождественские праздники Иракли отправился на отдых в Италию, где посетил несколько городов. А имено Милан, Флоренцию и Болонью.
Во Флоренции мне посчастливилось побывать на крупнейшей международной выставке одежды Pitti Uomo. Это настоящий рай для модников, где крупнейшие бренды со всего мира готовят свои стенды и здесь действительно есть на что посмотреть. На Pitti представлены новые коллекции, которые задают тон моде на следующий сезон и лишь через год будут представлены в магазинах. А вы следите за миром моды и сменой тенденций ?😉❤️
“Обожаю путешествия в рождественские праздники. В этом году я поехал на отдых в Италию и в который раз влюбился в эту атмосферу. Первый наш пункт Милан, он особенно красив с многочисленными огнями и праздничными украшениями. Впереди ещё предстоит посетить Флоренцию и Болонью, которые порадуют не меньше, в чём я не сомневаюсь“, - поделился Макацария.
Обожаю путешествия в рождественские праздники 😍 В этом году я поехал на отдых в Италию и в который раз влюбился в эту атмосферу. Первый наш пункт Милан, он особенно красив с многочисленными огнями и праздничными украшениями. Впереди ещё предстоит посетить Флоренцию и Болонью, которые порадуют не меньше, в чём я не сомневаюсь ☺️ А вы куда-то уехали на выходные? Как проводите праздники? 😉🥰
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Подпищицы в восторге от фотографий грузинского бизнесмена, особенно от фото с пляжа, где Иракли одних в плавательных шортах, закидывая его восторженными комментариями и споря занято ли его сердце.
Как ранее сообщалось, Иракли Макацария признался, кем занято его сердце.
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