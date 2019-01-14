"З тобою, зі мною, і годі": MELOVIN презентовал новый клип

После новогодних праздников финалист "Евровидения-2018" MELOVIN порадовал поклонников видеоработой на украиноязычную песню.

Украинский артист, в свое время одержавший победу на “Х-факторе“ и представлявший Украину на “Евровидении“ в 2018 году, выпустил клип на песню “З тобою, зі мною, і годі“.

Читай также: “Все очень туго и сложно“: MELOVIN рассказал о личной жизни

Режиссером видеоработы стал Юрий Катынский. Часть съемок проходила на Киевском море, а потому главной сложностью для всей команды стала борьба с холодом. Также, в процессе одного из падений, задуманных по сюжету, артист разбил случайно одну из камер. MELOVIN говорит:

Дабы показать ту сильную мерзлоту внутри меня после неудачных попыток найти любовь, мы с режиссером Юрой Катынским перенеслись в холодную зиму. Сильный холод помог мне лучше передать зрителю эмоции от песни, которую мне порой тяжело даже исполнять на концертах. “З тобою, зі мною, і годі“ – далеко не про осень, которая за окном. Она – о внутреннем холоде, о той депрессии, которая появляется, чаще всего, когда пропадают краски в жизни человека.

Юрий Катынский добавил:

Ця пісня – про певне самовідчуття, яке може виникнути раптово у будь-який із календарних днів. Воно часто починається відразу фазою холодного листопада. У такі самотні моменти нас зігрівають близькі серцю люди, створюють затишок та повертають барви тьмяному дню. Нехай цей кліп буде невеликим нагадуванням про цінність тих, хто поруч.

Всего съемки продлились три дня. В них приняли участие восемь актеров.

Напомним, украинские музыканты записали современную версию “Щедрика“. Что из этого получилось, слушайте здесь.