"Покойся с миром": Камалия сообщила о горькой утрате

Украинская певица Камалия поделилась с поклонниками своими переживаниями.

Известная певица Камалия потеряла своего любимого коня - андалузского жеребца Руи-Сеньора.

Грустной новостью артистка поделилась со своими поклонниками в соцсети Instagram:

Мне сейчас тяжело что-то говорить, либо писать. Сегодня утром на зелёные луга отправился мой конь Руи-Сеньор! Он навсегда останется в моей памяти, как ласковый и нежный друг, партнёр по съемкам, сынок и любимый конь. Покойся с миром, мой любимый!

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В комментариях Камалия добавила, что шесть лет назад у Руи-Сеньора диагностировали онкологическое заболевание. Вероятно, оно и является причиной кончины жеребца.

Отметим, что Камалия профессионально занимается конным спортом. Недавно она заняла первое место на Всеукраинских соревнованиях по конному спорту.

Напомним, недавно Камалия тяжело заболела. Подробности читайте здесь.