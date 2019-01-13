"Покойся с миром": Камалия сообщила о горькой утрате
Известная певица Камалия потеряла своего любимого коня - андалузского жеребца Руи-Сеньора.
Грустной новостью артистка поделилась со своими поклонниками в соцсети Instagram:
Мне сейчас тяжело что-то говорить, либо писать. Сегодня утром на зелёные луга отправился мой конь Руи-Сеньор! Он навсегда останется в моей памяти, как ласковый и нежный друг, партнёр по съемкам, сынок и любимый конь. Покойся с миром, мой любимый!
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В комментариях Камалия добавила, что шесть лет назад у Руи-Сеньора диагностировали онкологическое заболевание. Вероятно, оно и является причиной кончины жеребца.
Отметим, что Камалия профессионально занимается конным спортом. Недавно она заняла первое место на Всеукраинских соревнованиях по конному спорту.
Напомним, недавно Камалия тяжело заболела. Подробности читайте здесь.
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