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"Покойся с миром": Камалия сообщила о горькой утрате

Комментариев: 1
Украинская певица Камалия поделилась с поклонниками своими переживаниями.
Камалия сообщила о горькой утрате
Камалия сообщила о горькой утрате
instagram.com/kamaliyaofficial

Известная певица Камалия потеряла своего любимого коня - андалузского жеребца Руи-Сеньора.

Грустной новостью артистка поделилась со своими поклонниками в соцсети Instagram:

Мне сейчас тяжело что-то говорить, либо писать. Сегодня утром на зелёные луга отправился мой конь Руи-Сеньор! Он навсегда останется в моей памяти, как ласковый и нежный друг, партнёр по съемкам, сынок и любимый конь. Покойся с миром, мой любимый!

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В комментариях Камалия добавила, что шесть лет назад у Руи-Сеньора диагностировали онкологическое заболевание. Вероятно, оно и является причиной кончины жеребца.

Отметим, что Камалия профессионально занимается конным спортом. Недавно она заняла первое место на Всеукраинских соревнованиях по конному спорту.

Напомним, недавно Камалия тяжело заболела. Подробности читайте здесь.

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Теги: Камалия, конь, смерть
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  14.01.2019, 13:48
Оценка:  0
pусский
Горько, всем горько - пердалия Камалии никогда вновь не ощутит залупы Руи-сеньора, а мы не увидим зоо-порно с их участием... А ведь мог охранник их заснять, куда смотрел этот урод?!!
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