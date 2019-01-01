Украинские музыканты записали современную версию "Щедрика"

Украинские музыканты Danielyan и Дима Сазонов записали современную версию "Щедрика" Николая Леонтовича в поддержку детей из детского дома.

Известный по новым работам групп “Без Обмежень“, “Тартак“ и “Фиолет“, саунд-продюсер и мультиинструменталист Артур Даниелян в коллаборации с исполнителем и художником, голосом группы Junket Димой Сазоновым, записали техно-версию знаменитого “Щедрика“ с использованием Ableton Push и аналоговых синтезаторов.

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“Щедрик“ по праву можно считать самой популярной рождественской песней. Так, в этом году, украинские музыканты щедруют на добрые дела для добрых детей. Деньги можно перечислить на эту карту 4149 4993 4058 2004 до 18 января. С назначением платежа “Техно-Щедрик собирает деньги для детей“.

Отчеты появятся на официальных страницах музыкантов в социальной сети Facebook.

Также предлагаем 8 фактов о великом произведении Николая Леонтовича, которые нужно знать:

В этом году “Щедрику“ исполнилось 100 лет и это до сих пор самая популярная рождественская песня;

Над созданием “Щедрика“ Леонтович работал 18 лет и правил произведение 5 раз;

На эту музыкальную композицию существует около 350 интерпретаций для хоров, оркестров, поп- и рок-исполнителей;

“Щедрик“ звучит в таких фильмах: “Семейка Адамсов“, “Рождественские каникулы“, “Гарри Поттер и узник Азкабана“, “Один дома“, “Один дома-2: Потерянный в Нью-Йорке“ и т.д.;

Также композицию не обошли вниманием создатели сериалов и ситкомов: South Park, The Simpsons, Family Guy, Saturday Night Live, The Mentalist и Legends of Tomorrow;

Впервые американскую версию “Щедрика“ использовали в рекламе шампанского в 1970 году. Позже мелодия звучала в рекламах ноутбуков Dell, нижнего белья Victoria's Secret, автомобилей КІА, GPS-навигаторов Garmin, магазина Kmart и других;

Больше 50 ремиксов на “Щедрик“ звучат на радио по всему миру;

Ежегодно в YouTube заливается более 100 ремиксов на “Щедрик“ и Сarol of the Bells в стилях EDM, Trap, Trance, Dubstep, Drum-n-Bass и тд.

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