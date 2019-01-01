Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Украинские музыканты записали современную версию "Щедрика"

Комментариев: 0
Украинские музыканты Danielyan и Дима Сазонов записали современную версию "Щедрика" Николая Леонтовича в поддержку детей из детского дома.
Украинские музыканты записали современную версию "Щедрика"
Украинские музыканты записали современную версию "Щедрика"
пресс-служба

Известный по новым работам групп “Без Обмежень“, “Тартак“ и “Фиолет“, саунд-продюсер и мультиинструменталист Артур Даниелян в коллаборации с исполнителем и художником, голосом группы Junket Димой Сазоновым, записали техно-версию знаменитого “Щедрика“ с использованием Ableton Push и аналоговых синтезаторов.

Читай также: “Щедрик“: читайте слова песни

“Щедрик“ по праву можно считать самой популярной рождественской песней. Так, в этом году, украинские музыканты щедруют на добрые дела для добрых детей. Деньги можно перечислить на эту карту 4149 4993 4058 2004 до 18 января. С назначением платежа “Техно-Щедрик собирает деньги для детей“.

Отчеты появятся на официальных страницах музыкантов в социальной сети Facebook.

Также предлагаем 8 фактов о великом произведении Николая Леонтовича, которые нужно знать:

  • В этом году “Щедрику“ исполнилось 100 лет и это до сих пор самая популярная рождественская песня;
  • Над созданием “Щедрика“ Леонтович работал 18 лет и правил произведение 5 раз;
  • На эту музыкальную композицию существует около 350 интерпретаций для хоров, оркестров, поп- и рок-исполнителей;
  • “Щедрик“ звучит в таких фильмах: “Семейка Адамсов“, “Рождественские каникулы“, “Гарри Поттер и узник Азкабана“, “Один дома“, “Один дома-2: Потерянный в Нью-Йорке“ и т.д.;
  • Также композицию не обошли вниманием создатели сериалов и ситкомов: South Park, The Simpsons, Family Guy, Saturday Night Live, The Mentalist и Legends of Tomorrow;
  • Впервые американскую версию “Щедрика“ использовали в рекламе шампанского в 1970 году. Позже мелодия звучала в рекламах ноутбуков Dell, нижнего белья Victoria's Secret, автомобилей КІА, GPS-навигаторов Garmin, магазина Kmart и других;
  • Больше 50 ремиксов на “Щедрик“ звучат на радио по всему миру;
  • Ежегодно в YouTube заливается более 100 ремиксов на “Щедрик“ и Сarol of the Bells в стилях EDM, Trap, Trance, Dubstep, Drum-n-Bass и тд.

Напомним, группа “Агонь“ анонсировала выход второго альбома. Подробности читайте здесь.

Поделись:
Теги: Щедрик, Артур Даниелян, Дима Сазонов, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь