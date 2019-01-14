Дочь Оли Поляковой поделилась секретами похудения

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша сбросила 7 килограмм: как девочке это удалось.

На днях 13-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша похвасталась преображением - всего за 4 месяца девочке удалось похудеть на 7 килограмм (вот как она выглядит сейчас).

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Артистка утверждала, что такого результата удалось добиться благодаря невероятной силе воли девочки. В своем Instagram-аккаунте Маша поделилась секретами своего стремительного похудения:

Я полностью отказалась от сладкого (в моем случае это ужасно, потому как я сладкоежка). Когда было совсем невмоготу, я брала квадратик чёрного шоколада, или ложку мёда, запивала горячим чаем, травяным, или зелёным, попускает. Также я оказалась от всех гарниров: от картошки, каши, риса, макарон. Иногда только утром ем мюсли с йогуртом или кашу, но утром! Основная еда - это мясо, рыба, морепродукты, овощи во всех видах. Мое любимое - оладушки из цукини, творожная запеканка, сырнички, фрукты - только в первой половине дня (на ночь нельзя).

Я сказала “нет“ газировкам.

И, конечно, спорт. В моем случае это плавание 2 раза в неделю, pole dance 2-3 раза в неделю!

По словам Маши, тяжело было привыкнуть к новому рациону первые 2 недели, однако сейчас ей и не хочется “всякой дряни“. К слову, звездная мама помогала девочке худеть и также сменила свое меню.

Напомним, ранее Машу Полякову раскритиковали за излишнюю откровенность. Подробности читайте здесь.