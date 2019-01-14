Дочь Оли Поляковой поделилась секретами похудения
На днях 13-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша похвасталась преображением - всего за 4 месяца девочке удалось похудеть на 7 килограмм (вот как она выглядит сейчас).
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Артистка утверждала, что такого результата удалось добиться благодаря невероятной силе воли девочки. В своем Instagram-аккаунте Маша поделилась секретами своего стремительного похудения:
Я полностью отказалась от сладкого (в моем случае это ужасно, потому как я сладкоежка). Когда было совсем невмоготу, я брала квадратик чёрного шоколада, или ложку мёда, запивала горячим чаем, травяным, или зелёным, попускает. Также я оказалась от всех гарниров: от картошки, каши, риса, макарон. Иногда только утром ем мюсли с йогуртом или кашу, но утром! Основная еда - это мясо, рыба, морепродукты, овощи во всех видах. Мое любимое - оладушки из цукини, творожная запеканка, сырнички, фрукты - только в первой половине дня (на ночь нельзя).
Я сказала “нет“ газировкам.
И, конечно, спорт. В моем случае это плавание 2 раза в неделю, pole dance 2-3 раза в неделю!
По словам Маши, тяжело было привыкнуть к новому рациону первые 2 недели, однако сейчас ей и не хочется “всякой дряни“. К слову, звездная мама помогала девочке худеть и также сменила свое меню.
Привет всем! Много очень вопросов про похудение! Сейчас все расскажу ! Я полностью отказалась от сладкого(в моем случае это ужасно, потому как я сладкоежка) когда было совсем не вмоготу, я брала квадратик чёрного шоколада, или ложку мёда, запивала горячим чаем , травяным, или зелёным, попускает🙈, так же , я оказалась от всех гарниров, т е: картошка, каши, рис, макароны, иногда только утром , мюсли с йогуртом, или каша но утром, основная еда это мясо , рыба ,морепродукты, овощи во всех видах, любимое- оладушки из цукини, творожная запеканка, сырнички, фрукты только в первой половине дня( на ночь нельзя))и нет газировкам, вода, и чайки )) и конечно спорт, в моем случае это плавание 2 р в неделю, pole dance 2 -3р в нед ! Тяжело первые2 нед, сейчас мне уже не хочется всякой дряни!)))) и доброе утро!)))😃 и ещё раз! Это не диета, это ПП!
Напомним, ранее Машу Полякову раскритиковали за излишнюю откровенность. Подробности читайте здесь.
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