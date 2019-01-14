Виктор Павлик рассказал о лечении тяжелобольного сына

Украинский певец Виктор Павлик рассказал, как его 19-летний сын Павел борется с раком.

В октябре украинский певец Виктор Павлик шокировал поклонников ужасной новостью - у его 19-летнего сына Павла обнаружили рак. Артист обратился за помощью и объявил сбор средств на лечение парня.

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Спустя 4 месяца Виктор Павли рассказал о том, как проходит лечение, в передаче “Сніданок з 1+1“. Павлу уже сделали операцию и он чувствует себя лучше:

Мы лечимся. У нас все идет к улучшению. Анализы все лучше и лучше. Проходим химиотерапию. Спасибо всем, кто помогает нам.

Дальнейшее лечение должно было проходит в Израиле, но Павел категорически отказался ехать за границу. Сейчас он находится в Киеве.

Напомним, украинская певица Оля Полякова заболела во время отдыха в Таиланде. Подробности о состоянии артистки читайте здесь.