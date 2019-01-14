Виктор Павлик рассказал о лечении тяжелобольного сына
В октябре украинский певец Виктор Павлик шокировал поклонников ужасной новостью - у его 19-летнего сына Павла обнаружили рак. Артист обратился за помощью и объявил сбор средств на лечение парня.
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Спустя 4 месяца Виктор Павли рассказал о том, как проходит лечение, в передаче “Сніданок з 1+1“. Павлу уже сделали операцию и он чувствует себя лучше:
Мы лечимся. У нас все идет к улучшению. Анализы все лучше и лучше. Проходим химиотерапию. Спасибо всем, кто помогает нам.
Дальнейшее лечение должно было проходит в Израиле, но Павел категорически отказался ехать за границу. Сейчас он находится в Киеве.
Напомним, украинская певица Оля Полякова заболела во время отдыха в Таиланде. Подробности о состоянии артистки читайте здесь.
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