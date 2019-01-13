В США скончалась супруга Стива Бушеми - СМИ

Знаменитый актер Стив Бушеми потерял жену: эксклюзивные подробности.

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В возрасте 64 лет скончалась жена известного американского актера Стива Бушеми - Джо Андрес. Пара прожила в счастливом браке более 30 лет. Подробности читайте далее в материале Ivona.

Андрес умерла в начале года в Нью-Йорке. Ее похороны состоялись в среду, 9 января. Прощание с ней прошло в Бруклине, сообщает издание TMZ со ссылкой на источник. Причина смерти женщины не раскрывается.

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Джо Андрес работала хореографом, режиссером и художником. Она вышла за муж за Бушеми в 1987 году. У супругов есть сын - 29-летний Лусиан.

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Стив Бушеми — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер. Лауреат премий “Эмми”, “Золотой глобус” и премии гильдии киноактеров США. Наиболее известен по картинам “Подпольная империя”, “Клан Сопрано”, “Бешеные псы”, “Воздушная тюрьма” и т.д.

Напомним, что ранее стало известно о смерти звезды сериала “Доктор Кто“.