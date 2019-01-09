Банты и "Букварь": Гайтана показала себя первоклашкой

Певица Гайтана очаровала сеть детским фото и призналась, о какой профессии мечтала в школьные годы.

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Все мы в детстве мечтали о разных профессиях и представляли, какими будем, когда вырастем. Не исключение и звезды. Украинская певица Гайтана поведала своим поклонникам о том, кем хотела стать с самого юного возраста.

Звезда опубликовала в Instagram милое архивное фото, на котором запечатлена еще первоклашкой. В кадре маленькая Гайтана позирует с “Букварем“, а ее волосы украшены традиционными бантами.

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В посте молодая мама написала, что в будущем представляла себя не певицей.

Я была уверена, что однажды стану тренером по настольному теннису, – призналась Гайтана.

Напомним, что в декабре артистка выпустила новую песню “Снег“, которую можно послушать здесь.

Ранее другая украинская певица удивила фанатов новым ярким образом.