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Банты и "Букварь": Гайтана показала себя первоклашкой

Комментариев: 1
Певица Гайтана очаровала сеть детским фото и призналась, о какой профессии мечтала в школьные годы.
Банты и "Букварь": Гайтана показала себя первоклашкой
Банты и "Букварь": Гайтана показала себя первоклашкой
Instagram

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Все мы в детстве мечтали о разных профессиях и представляли, какими будем, когда вырастем. Не исключение и звезды. Украинская певица Гайтана поведала своим поклонникам о том, кем хотела стать с самого юного возраста.

Звезда опубликовала в Instagram милое архивное фото, на котором запечатлена еще первоклашкой. В кадре маленькая Гайтана позирует с “Букварем“, а ее волосы украшены традиционными бантами.

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В посте молодая мама написала, что в будущем представляла себя не певицей.

Я была уверена, что однажды стану тренером по настольному теннису, – призналась Гайтана.

Напомним, что в декабре артистка выпустила новую песню “Снег“, которую можно послушать здесь

Ранее другая украинская певица удивила фанатов новым ярким образом.

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Теги: Гайтана, фото
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.01.2019, 12:51
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гость
Но лучше бы пизду показала!
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