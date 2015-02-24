Марго Робби исполнит главную роль в фильме о Барби

Австралийская актриса станет сопродюсером картины о самой знаменитой кукле.

Марго Робби исполнит главную роль в фильме о кукле Барби Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

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Киностудия Warner Bros. и компания Mattel выпустят художественный фильм о кукле Барби. На главную роль утвердили австралийскую актрису Марго Робби. Подробности читайте далее в материале.

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28-летняя Марго, которая стала звездой исторической драмы “Мария - королева Шотландии“, выступит также сопродюсером картины. К работе присоединится и ее муж — 29-летний кинорежиссер Том Акерли. Дата выхода фильма, актерский состав и другие подробности проекта пока неизвестны.

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Представитель студии Warner Bros. Тоби Эммерих заявил, что образ Барби идеально подходит Марго и она сможет оживить куклу на экране для современной аудитории.

Вот, что актриса сказала о своей новой роли:

Уже почти 60 лет Барби вдохновляет детей мечтать и предлагает им разные ролевые модели — от принцессы до президента. Для меня большая честь сыграть в фильме, который, как я считаю, окажет положительное влияние на детей во всем мире, — поделилась она.

Напомним, ранее стало известно, что Эмма Стоун сыграет злодейку из “101 далматинец“.