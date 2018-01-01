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Названы самые перспективные музыканты 2019 года

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Кто может стать лучшим артистом 2019 года: рейтинг ВВС.
Названы самые перспективные музыканты 2019 года
Названы самые перспективные музыканты 2019 года
Depositphotos

Авторитетное издание ВВС составило рейтинг перспективных музыкантов, которые могут стать лучшими артистами в 2019 году.

Список Sound of 2019 содержится на сайте BBC.
 

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Возглавил рейтинг 23-летний французско-британский рэпер Octavian. В 2018 он выпустил несколько синглов, где демонстрировал отличный мелодизм. Сайт Highsnobiety пишет о рэпере так:

Слишком британский, чтобы назвать “трэпом“. Слишком американский, чтобы назвать “граймом“. 

К слову, всего лишь второй раз в истории этот рейтинг ВВС возглавил рэпер. Первым был 50 Cent (2003).

На втором месте рейтинга оказалась американка King Princess (Микаэла Штраус). Это певица из Бруклина, Нью-Йорк. Она подписана на лейбл Mark Ronson Zelig Records

Третье место заняла исполнительница Grace Carter.

В топ-10 также попали slowthai, Rosalìa, Dermot Kennedy, Ella Mai, Flohio, Mahalia и Sea Girls.

Sound of… - ежегодный опрос, проводимый ВВС с 2003 года, который определяет новых перспективных артистов популярной музыки.

Напомним, ранее мы сообщали, что ведущими церемонии вручения наград "Оскар-2019" могут стать герои "Мстителей". Подробности читайте здесь.

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Теги: ВВС, перспективные музыканты
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