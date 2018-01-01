Названы самые перспективные музыканты 2019 года
Авторитетное издание ВВС составило рейтинг перспективных музыкантов, которые могут стать лучшими артистами в 2019 году.
Список Sound of 2019 содержится на сайте BBC.
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Возглавил рейтинг 23-летний французско-британский рэпер Octavian. В 2018 он выпустил несколько синглов, где демонстрировал отличный мелодизм. Сайт Highsnobiety пишет о рэпере так:
Слишком британский, чтобы назвать “трэпом“. Слишком американский, чтобы назвать “граймом“.
К слову, всего лишь второй раз в истории этот рейтинг ВВС возглавил рэпер. Первым был 50 Cent (2003).
На втором месте рейтинга оказалась американка King Princess (Микаэла Штраус). Это певица из Бруклина, Нью-Йорк. Она подписана на лейбл Mark Ronson Zelig Records
Третье место заняла исполнительница Grace Carter.
В топ-10 также попали slowthai, Rosalìa, Dermot Kennedy, Ella Mai, Flohio, Mahalia и Sea Girls.
Sound of… - ежегодный опрос, проводимый ВВС с 2003 года, который определяет новых перспективных артистов популярной музыки.
Напомним, ранее мы сообщали, что ведущими церемонии вручения наград "Оскар-2019" могут стать герои "Мстителей". Подробности читайте здесь.
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