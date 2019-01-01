В шоу "Без краватки" на НЛО TV ведущая Иванна Онуфрийчук проводит интервью со многими успешными украинскими мужчинами.

В новом сезоне “Без краватки“ было много откровений из уст героев программы.

Мы решили вспомнить самые яркие цитаты успешных и знаменитых гостей шоу.

О женщинах

Владислав Ващук – спортсмен:

На самом деле, женщина у мужчины всегда есть.

Андре Тан – дизайнер:

Я считаю, что идеальные параметры для женщины – это 96-70-100 см.

Иванна Онуфрийчук и Андре Тан пресс-служба канала НЛО TV

Об отношениях

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Melovin – музыкант:

Журналисты все равно придумывают какие-то истории. При том, что все вокруг знают, что у меня есть девушка, а я – нет. А так с отношениями все очень туго и сложно. Я думаю, что я пока еще не готов к отношениям: хочется сначала много всего сделать, а потом думать о семье и всем остальном.

Олег Скрипка – музыкант, фронтмен группы “ВВ“:

Ми з дружиною жили в цивільному шлюбі 10 років, і в нас не було дітей. Мої батьки переживали з цього приводу, а потім ми прийшли до моєї мами, сказали, що в нас буде дитина. І вона дуже спокійно це сприйняла. А батько стояв у кімнаті, спираючись на косяк, і почав потихеньку сповзати (усміхається). Ця історія якось його шокувала, навіть коли ми повідомили про другу дитину. На четверту дитину вони вже реагували спокійно.

Иванна Онуфрийчук и Олег Скрипка пресс-служба канала НЛО TV

Егор Крутоголов – комедийный артист, художественный руководитель “Дизель студио“:

После того, как я выпорхнул из родительского гнезда, женитьба мне казалась крайне нерациональным шагом. Хотя уже было решено, что мы с Катей (жена Егора Крутоголова, – ред.) будем вместе, но я всегда находил какие-то причины, и мне не хватало смелости. А потом ей все это просто надоело. Она взяла меня, не буду говорить за что (улыбается), и дала понять, насколько она мне дорога. Так она заставила меня принять решение. Я прибежал к ней, и мы практически сразу назначили свадьбу.

Иванна Онуфрийчук и Егор Крутоголов пресс-служба канала НЛО TV

О спорте

Денис Силантьев – спортсмен:

Если есть желание, то всегда можно найти возможность заняться спортом – это может быть 1 час или 45 минут. Другое дело, что многие люди ходят в бассейн для того, чтобы поплавать и получить удовольствие, а я хожу для того, чтобы получить как можно больше нагрузки.

Иванна Онуфрийчук и Денис Силантьев пресс-служба канала НЛО TV

Об изменах

Валерий Харчишин – музыкант, фронтмен группы “Друга ріка“:

Я – людина, і я думаю, немає таких людей, які б не переживали зраду. Я – не виняток. Треба змиритися і жити. Або іти геть. Чи ти готовий прожити декілька років і зрозуміти, що далі буде легше, чи просто – відрізав і пішов. Якщо ти кохаєш, ти можеш зробити так, як я кажу – залишитись. Тому що, якщо ви це пережили – це ніби імунітет для вас. І після його набуття для вас ніяка біда не страшна.

Иванна Онуфрийчук и Валерий Харчишин пресс-служба канала НЛО TV

О моде

Андре Тан:

Есть несколько факторов, как определять тренды будущего сезона. Во-первых, нужно хорошо знать историю моды. Потому что новое – это хорошо забытое старое. Во-вторых, всегда нужно смотреть, что выходит на больших экранах. Например, как только вышел фильм “Пираты Карибского моря“, сразу Александр Макквин и Жан-Поль Готье сделали коллекцию, посвященную пиратам. Еще политика и экономика – весомые аргументы в фешн-индустрии. Вот почему сейчас в моде вещи oversize? Сейчас период лоукост, когда все любят экономить. Поэтому, используя oversize, можно передавать вещи из поколения в поколение. Еще сегодня очень сильно развит e-commercial – покупка одежды через интернет. А в интернете очень сложно угадать, будет ли на тебе идеально сидеть какая-то вещь. Поэтому дизайнеры придумали вещи oversize – поела и не видно (улыбается).

У меня есть брюки, которые я купил в секонд-хенде за 50 центов. Это было в Америке, и я их относил лет 10.

Глобальный тренд во всем мире – это не одежда. Глобальный мировой тренд – это эмоции. Для нас, тех, кто рожден в 1980-х годах, очень важно во что мы одеты. Если мы одеты плохо, то мы себя неважно чувствуем. А для “поколения нулевых“ все равно во что они одеты – хоть в одежду из секонд-хенда. Для нового поколения – это глобальный новый тренд. Хотя для меня, как для дизайнера – это страшно (смеется).

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Уже совсем скоро шоу “Без краватки“ снова порадует зрителей НЛО TV откровенными интервью с завидными холостяками, прилежными семьянинами и даже принцами из других стран.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева умилила поклонников совместной фотографией с мужем Владимиром Дантесом. Как выглядят счастливые супруги, смотрите здесь.