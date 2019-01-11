Украинка стала участницей America’s Got Talent: The Champions

Победительница первого сезона проекта "Україна має талант", который выходил на СТБ, Ксения Симонова примет участие в America’s Got Talent: The Champions.

Украинка Ксения Симонова сразится за звание самого талантливого человека мира - она стала участницей шоу America’s Got Talent: The Champions по приглашению продюсеров проекта.

Ксения Симонова стала участницей America’s Got Talent: The Champions facebook.com/kseniya.simonova.9

Выступление украинки состоится в понедельник, 4 февраля, в пятом эфире. Ксения Симонова рассказала:

Я выступаю в пятом эфире шоу. 50 участников – это победители или финалисты “got talent“ мира. В каждом эфире выбирают двух лучших. Одного – с помощью так называемого “golden buzzer“. Это кнопка, которую нажимают либо судьи, либо ведущий. Такая возможность есть один раз на весь эфир. Второй финалист выбирается зрителями из 50 штатов методом закрытого голосования. В пяти полуфиналах таким образом сформируются 10 финалистов. Попасть в финал очень здорово, и я себе поставила эту цель.

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В пятом эфире проекта художница будет удивлять песочной анимацией. Украинка уже успела получить признание таланта далеко за пределами страны. Она неоднократно выступала перед коронованными особами и президентами.

Ксения также отметила, что у нее сложились дружеские отношения с участниками и командой проекта.

С судьями уже познакомились, все очень неформально и дружелюбно. America’s Got Talent: The Champions – чудесный опыт работы с профессионалами высочайшего класса, камераменами из Голливуда. Получаю удовольствие. Скоро увидимся в эфире!

К слову, украинцы уже не впервые производят фурор на шоу America’s Got Talent. Смотрите выступление проекта известного украинского хореографа Константина Томильченко Front Pictures на американском талант-шоу здесь.

Напомним, фильм про Украину “Гарет Джонс“ поборется за главную награду Берлинале-2019. Подроности читайте здесь.