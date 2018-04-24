Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леонардо Ди Каприо подловили на поцелуе с падчерицей Аль Пачино: фото

Комментариев: 3
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и модель Камила Морроне сходили на свидание в Нью-Йорке.
Леонардо Ди Каприо подловили на поцелуе с падчерицей Аль Пачино: фото
Леонардо Ди Каприо подловили на поцелуе с падчерицей Аль Пачино: фото
getty images

Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо сходил на свидание со своей возлюбленной - аргентинской моделью Камилой Морроне, которая является падчерицей легендарного актера Аль Пачино.

Читай также: У Леонардо Ди Каприо отобрали “Оскар“

Папарацци удалось подловить парочку за нежными поцелуями во время свидания в Нью-Йорке. Снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте Redcarpetmood.

Отметим, что 44-летний Леонардо Ди Каприо и 21-летняя Камила Морроне встречаются с весны 2018 года. Мать Камилы — Люсила Сола, гражданская супруга актера Аль Пачино.

Читай также: СМИ: Леонардо Ди Каприо собирается жениться

Камила является моделью, а также пробует сниматься в кино - в 2014 году она снялась в фильме Джеймса Франко “Буковски“, а в 2018-м - в картине “Жажда смерти“.

Вот как выглядит красотка:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last one ✨ for the glam 💄

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denim gal @jordache #JordachePS19

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My face when people like our movie!🎉 @nevergoinbackmovie

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone)

Леонардо Ди Каприо является одним из наиболее желанных холостяков Голливуда. Несмотря на то, что актер крутил романы со множеством молодых моделей и актрис, ни с одной из них он так и не пошел под венец. Время покажет, станет ли Камила одной из “проходящих“ девушек или же наоборот - “той самой“, которая сможет выйти замуж за Ди Каприо.

Напомним, украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике. Смотрите соблазнительное фото артистки здесь.

Поделись:
Теги: Леонардо Ди Каприо, Камила Морроне, поцелуй, фото, Аль Пачино
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
    11.01.2019, 14:49
Оценка:  0
Веселого Різдва всієї християнської спільноти, щоб подарувати подарунки, і ви можете легко почати працювати вдома. Я виграю € 95 постійно з мережею з дому протягом декількох годин. Отримуйте стандартні тарифи кожного тижня кожного тижня.

Ось зараз ... >>>> www.trade46.com
    11.01.2019, 14:49
Оценка:  0
hgfh
pусский  (аноним)  11.01.2019, 14:39
Оценка:  -1
pусский
Ах ты старый педофил, нет чтобы у Опры Уинфри в пизде лазить - он с древней залупой лезет на свежатинку, гондурас!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь