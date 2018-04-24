Леонардо Ди Каприо подловили на поцелуе с падчерицей Аль Пачино: фото

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и модель Камила Морроне сходили на свидание в Нью-Йорке.

Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо сходил на свидание со своей возлюбленной - аргентинской моделью Камилой Морроне, которая является падчерицей легендарного актера Аль Пачино.

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Папарацци удалось подловить парочку за нежными поцелуями во время свидания в Нью-Йорке. Снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте Redcarpetmood.

Отметим, что 44-летний Леонардо Ди Каприо и 21-летняя Камила Морроне встречаются с весны 2018 года. Мать Камилы — Люсила Сола, гражданская супруга актера Аль Пачино.

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Камила является моделью, а также пробует сниматься в кино - в 2014 году она снялась в фильме Джеймса Франко “Буковски“, а в 2018-м - в картине “Жажда смерти“.

Вот как выглядит красотка:

Леонардо Ди Каприо является одним из наиболее желанных холостяков Голливуда. Несмотря на то, что актер крутил романы со множеством молодых моделей и актрис, ни с одной из них он так и не пошел под венец. Время покажет, станет ли Камила одной из “проходящих“ девушек или же наоборот - “той самой“, которая сможет выйти замуж за Ди Каприо.

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