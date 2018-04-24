Леонардо Ди Каприо подловили на поцелуе с падчерицей Аль Пачино: фото
Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо сходил на свидание со своей возлюбленной - аргентинской моделью Камилой Морроне, которая является падчерицей легендарного актера Аль Пачино.
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Папарацци удалось подловить парочку за нежными поцелуями во время свидания в Нью-Йорке. Снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте Redcarpetmood.
Отметим, что 44-летний Леонардо Ди Каприо и 21-летняя Камила Морроне встречаются с весны 2018 года. Мать Камилы — Люсила Сола, гражданская супруга актера Аль Пачино.
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Камила является моделью, а также пробует сниматься в кино - в 2014 году она снялась в фильме Джеймса Франко “Буковски“, а в 2018-м - в картине “Жажда смерти“.
Вот как выглядит красотка:
I’m a happy Latina today 🙏@voguemexico cover out now, shot by @morellibrothers for 17 Latin American countries. A massive honor.. thank you a million times / Soy una Latina muy feliz hoy 🙏 nueva tapa de @voguemexico y Latinoamérica en tiendas. Gracias por este gran honor
Леонардо Ди Каприо является одним из наиболее желанных холостяков Голливуда. Несмотря на то, что актер крутил романы со множеством молодых моделей и актрис, ни с одной из них он так и не пошел под венец. Время покажет, станет ли Камила одной из “проходящих“ девушек или же наоборот - “той самой“, которая сможет выйти замуж за Ди Каприо.
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