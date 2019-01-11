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Первый выпуск "Голосу країни-9": смотрите полное видео

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Узнайте, где можно посмотреть премьерный выпуск вокального шоу "Голос країни-9".
Голос країни 9: когда и где смотреть первый выпуск
Голос країни 9: когда и где смотреть первый выпуск
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 20 января, в 21:00 на телеканале 1+1 состоялась грандиозная премьера девятого сезона вокального шоу “Голос країни“.

Посмотреть выпуск полностью можно на нашем сайте Ivona. 

Новый сезон порадует зрителей тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan. 

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“Голос країни-9“ обещает открыть зрителям новые лица и новые таланты, ведь этот год пройдет под слоганом “Зірки серед нас“. Команда проекта прослушала более 10 000 вокалистов со всей Украины, а также из соседних стран и других. 

Кроме того, зрителей ждут интересные нововведения. На панели кресел теперь есть кнопка “Блок“, которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников. Интересная фишка уже успешно реализовалась в Голландии и США, поэтому в этом году команда украинского “Голосу країни“ решила добавить дух конкуренции нашим тренерам.

В первом эфире традиционно показали слепые прослушивания. Тренеры проекта послушали 12 участников, 10 из которых продолжат борьбу за победу в “Голосі країни-9“. 

Выпуск запомнился эмоциональными выступлениями - Ксения Бахчалова с нарушением зрения довела Тину Кароль и MONATIK до слез, Андрей Хайат первым развернул все четыре кресла, приехавший из Омана Хейтман Рафи удивил зрителей колоритным пением, а супруг продюсера Алены Мозговой Владимир Ткаченко рассказал о своем новом псевдониме и о начале новой жизни.

Смотрите полностью первый выпуск шоу “Голос країни-9“ от 20.01.2019 здесь:

Напомним, продюсер первых сезонов шоу “Танці з зірками“ Алексей Гончаренко во второй раз стал папой. Подробности читайте здесь.

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Теги: Голос країни 9, смотреть онлайн, видео
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  20.01.2019, 23:22
Оценка:  0
pусский
Усрамшись я на эту xyиту, блять!
гость  (аноним)  20.01.2019, 19:50
Оценка:  0
гость
гость в 11.25, мы так за тебя рады! Ну просто слов не хватает, как рады!
    11.01.2019, 11:25
Оценка:  0
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