Узнайте, когда и где состоится премьера вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть первый выпуск пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 20 января, в 21:00 состоится грандиозная премьера девятого сезона вокального шоу “Голос країни“.

Посмотреть выпуск можно будет на телеканале “1+1“, а также на нашем сайте Ivona.

Новый сезон порадует зрителей тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan.

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“Голос країни-9“ обещает открыть зрителям новые лица и новые таланты, ведь этот год пройдет под слоганом “Зірки серед нас“. Команда проекта прослушала более 10 000 вокалистов со всей Украины, а также из соседних стран и других.

Кроме того, зрителей ждут интересные нововведения. На панели кресел теперь есть кнопка “Блок“, которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников. Интересная фишка уже успешно реализовалась в Голландии и США, поэтому в этом году команда украинского “Голосу країни“ решила добавить дух конкуренции нашим тренерам.

Напомним, продюсер первых сезонов шоу “Танці з зірками“ Алексей Гончаренко во второй раз стал папой. Подробности читайте здесь.