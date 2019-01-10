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Регина Тодоренко призналась, что пила пиво во время беременности

Комментариев: 2
Украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, как протекала ее беременность.
Регина Тодоренко призналась, что пила пиво во время беременности
Регина Тодоренко призналась, что пила пиво во время беременности
instagram.com/reginatodorenko

Ведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила первенца, поделилась с поклонниками интересными подробностями о том, как протекала ее беременость.

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Регина призналась, что во время беременности употребляла пиво. Однако поклонникам не стоит переживать - оно было безалкогольным. Таким образом Тодоренко справлялась с токсикозом:

На 2-м месяце я поехала в Италию на съемки рекламы сока J7. И это были одни из самых сложных съемок в моей жизни! Мне всё время хотелось спать, всё время хотелось есть, да к тому же начался жуткий токсикоз(во всяком случае мне казалось, что он жуткий, потому что я дико боюсь тошноты), с которым я справлялась с помощью… пива и Боржоми. Продюсеры съемок были в шоке, когда слышали: "Включите, пожалуйста, в райдер беременной Тодоренко пиво". Но не судите меня строго! Во-первых, пиво было безалкогольным, а во-вторых я делала всего глоток или два, адская тошнота проходила и мое лицо в кадре моментально становилось улыбчивым.

В своем Instagram-аккаунте ведущая также рассказала, каким было ее самочувствие на втором месяце беременности:

На 2-м месяце я стала слишком сентиментальной, частенько плакала и даже при просмотре комедии. Вздутие - это отдельная тема, из-за него стилисту приходилось утром брать одежду размера М, а к вечеру размера L.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 2-м месяце я поехала в Италию на съемки рекламы сока J7. И это были одни из самых сложных съемок в моей жизни! Мне всё время хотелось спать, всё время хотелось есть, да к тому же начался жуткий токсикоз(во всяком случае мне казалось, что он жуткий, потому что я дико боюсь тошноты😆🙊), с которым я справлялась с помощью… пива и Боржоми🤪. Продюсеры съемок были в шоке, когда слышали: «Включите, пожалуйста, в райдер беременной Тодоренко пиво». Но не судите меня строго! Во-первых, пиво было безалкогольным, а во-вторых я делала всего глоток или два, адская тошнота проходила и мое лицо в кадре моментально становилось улыбчивым. На 2-м месяце я стала слишком сентиментальной, частенько плакала и даже при просмотре комедии 😆. Вздутие - это отдельная тема 🤪 , из-за него стилисту приходилось утром брать одежду размера М, а к вечеру размера L. #БеременныйМарафон #регинатодоренко

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Регина Тодоренко родила сына 5 декабря 2018 года в одном из московских роддомов. Отцом малыша стал супруг ведущей - российский певец Влад Топалов.

Напомним, недавно Регина Тодоренко пожаловалась на материнство.

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Теги: Регина Тодоренко, беременность
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  10.01.2019, 18:58
Оценка:  0
pусский
Топалов ширялся и нюхал, Регина бухала и eблaсь во все дырки! Что они там родили, бля?!
гость  (аноним)  10.01.2019, 17:38
Оценка:  0
гость
да всем нас.....ть.
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