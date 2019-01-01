Бросившая жениха Пэрис Хилтон закрутила новый роман?
Не успели поклонники Пэрис Хилтон отойти от новости о том, что она отменила свадьбу с актером Крисом Зилкой, как светская львица спровоцировала неожиданные слухи о себе.
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Звезда решила долго не грустить из-за неудавшихся отношениях, а предпочла проводить свободное время в компании 23-летнего манекенщика Джордана Барретта. Именно с ним она на днях появилась на благотворительном мероприятии во Флоренции.
Очевидцы утверждают, что Пэрис и Джордан не отходили друг от друга ни на шаг и выглядели очень влюбленными.
Крис Зилка сделал Пэрис Хилтон предложение руки и сердца в январе 2018 года во время отдыха в Аспене. Тогда светская львица сияла от счастья и гордо демонстрировала всему миру помолвочное кольцо за 2 миллиона долларов. Однако уже в ноябре женщина объявила о том, что разрывает помолвку. Причиной якобы стала нехватка у Пэрис времени на создание семьи.
Кто знает, возможно вспыхнувшие чувства к Барретту и стали причиной, по которой Хилтон бросила своего жениха?
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