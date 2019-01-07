Dj NANA рассказала о проблемах со здоровьем

Dj NANA рассказала, как проводит время на отдыхе в Таиланде.

Участница шоу “Танці з зірками 2018“ Dj NANA (Анастасия Кумейко) пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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Девушка заболела во время отдыха в Таиланде, куда отправилась со своим возлюбленным - музыкальным продюсером и композитором Русланом Квинтой. Об этом Анастасия рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram:

Как бы хотелось, чтобы на этом фото была я в красивом купальнике и очках #пофрейду. Но пока мое тело уже второй день находится в горизонтальном положении с температурой 37-38. И это единственный кадр, который я смогла сделать, не вставая. У меня даже уже есть своя больничная зона на нашей вилле. Болеть в тепле немного легче, а с таким видом - намного приятней, но быть здоровым всегда лучше.

Наступил тот прекрасный возраст, когда понимаешь, что здоровье - это действительно самое важное. В каком бы раю ты не находился, но с температурой и заложенным носом кайфа мало.

Берегите себя и будьте здоровы.

Также Dj NANA опубликовала несколько фотографий с Таиланда:

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