Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Dj NANA рассказала о проблемах со здоровьем

Комментариев: 0
Dj NANA рассказала, как проводит время на отдыхе в Таиланде.
Dj NANA рассказала о проблемах со здоровьем
Dj NANA рассказала о проблемах со здоровьем
instagram.com/anastasia_domination

Участница шоу “Танці з зірками 2018“ Dj NANA (Анастасия Кумейко) пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Читай также: Звезда “Танців з зірками 2018“ взбудоражила сеть откровенным фото

Девушка заболела во время отдыха в Таиланде, куда отправилась со своим возлюбленным - музыкальным продюсером и композитором Русланом Квинтой. Об этом Анастасия рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram:

Как бы хотелось, чтобы на этом фото была я в красивом купальнике и очках #пофрейду. Но пока мое тело уже второй день находится в горизонтальном положении с температурой 37-38. И это единственный кадр, который я смогла сделать, не вставая. У меня даже уже есть своя больничная зона на нашей вилле. Болеть в тепле немного легче, а с таким видом - намного приятней, но быть здоровым всегда лучше. 
Наступил тот прекрасный возраст, когда понимаешь, что здоровье - это действительно самое важное. В каком бы раю ты не находился, но с температурой и заложенным носом кайфа мало. 
Берегите себя и будьте здоровы.

Также Dj NANA опубликовала несколько фотографий с Таиланда:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как бы хотелось, что б на этом фото была я в красивом купальнике и очках #пофрейду .😎 Но пока мое тело уже второй день находится в горизонтальном положении с температурой 37-38. И это единственный кадр, который я смогла сделать не вставая. У меня даже уже есть своя больничная зона на нашей вилле 😰Болеть в тепле немного легче, а с таким видом-на много приятней, но быть здоровым всегда лучше. Наступил тот прекрасный возраст, когда понимаешь , что здоровье, действительно самое важное. В каком бы раю ты не находился, но с температурой и заложенным носом кайфа мало. Берегите себя и будьте здоровы 🙏🏼💙

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За 2 минуты до... 🌅 #anastasiadomination #djnana #мойтаймоиправила

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination)

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева заболела в первый день отпуска в Дубае. Как себя чувствует солистка группы “Время и Стекло“, читайте здесь.

Поделись:
Теги: Dj NANA, болезнь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь