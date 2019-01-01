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Alyosha выпустила танцевальную версию хита DAMA

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Известная украинская певица Alyosha презентовала ремикс на песню DAMA: слушайте прямо сейчас.
Alyosha выпустила танцевальную версию хита DAMA
Alyosha выпустила танцевальную версию хита DAMA
пресс-служба

Над танцевальной версией трека DAMA, который вызвал большой резонанс среди сторонников исполнительницы Alyosha, работал известный украинский саундпродюсер, певец и DJ Julik.

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Это не первый опыт сотрудничества артистки и диджея: именно Julik смиксовал и композицию “Текіла”. Он говорит о работе с Alyosha так:

Обожаю музицировать и предоставлять песням новое звучание! Именно при создании другой версии песни я получаю кайф и огромное удовольствие. В каждом ремиксе стараюсь передать своё авторское видение песни. Треку DAMA решил предоставить более клубный формат, благодаря подчёркиванию основных мотивов — и получился настоящий dance-трек!

Alyosha призналась:

Песня DAMA — очень эмоциональная и драйвовая, одновременно с лирическим и глубоким текстом об измене, поэтому хотелось не потерять эти важные акценты и в ремиксе. Julik это почувствовал и сделал свою dance-версию очень круто. Julik — талант! С уверенностью, что слушателям придётся по душе такое звучание песни, милости прошу к прослушиванию и получению музыкального наслаждения!

Напомним, ранее мы рассказывали, как отмечает свое 38-летие известный режиссер Алан Бадоев.

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Теги: Alyosha, Julik, видео, премьера
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