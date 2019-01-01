На канале "Украина" покажут сериал "Тайная любовь": дата премьеры.

В понедельник, 14 января, в 21:00 на телеканале “Украина“ состоится премьера 16-серийной картины “Тайная любовь“ производства компании Star Media по заказу канала.

В центре сюжета – история Любы Зацепиной. В ее жизни переплелись мечты, надежды, идиллические планы, а также предательство, испытания, преодоления и все это – во имя любви.

Счастливая жизнь Любы рушится в тот самый день, когда любимый делает ей долгожданное предложение выйти за него замуж. Вечером, во время страшного ливня, он насмерть сбивает беременную женщину. Если Юрий признается в совершении наезда, его прокурорская карьера будет уничтожена, поэтому Люба берет на себя чужую вину и садится в тюрьму. Она даже не подозревает, с кем с этого рокового дня вступила в поединок не на жизнь…

"Тайная любовь": что известно о новом украинском сериале пресс-служба канала Украина

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О том, как героине предстоит пережить испытания, и какая тайна скрывается за происходящим с ней, зрители будут наблюдать в течении 16-ти серий на телеканале “Украина“. Режиссер сериала Анатолий Григорьев говорит:

Эта история про женщину, которая жертвует собой, чтобы защитить любимого человека ради их будущей семьи. О важности выбора, о том, что людей судят по поступкам и малодушие не находит оправдания, о том, что, несмотря на все испытания, можно не только преодолеть их, но и помочь другим не потерять веру в добро.

По словам исполнительницы роли Любы, актрисы Даны Абызовой, во время съемок фильма ей пришлось сменить немало образов:

Мне нравятся в ролях трансформации с использованием всех возможностей – меняться внешне, посредством голоса, когда можно состариться или изменить привычный имидж. В “Тайной любви“ все эти трансформации присутствуют. В начале фильма зрители увидят Любу в одном образе, а потом она попадает в тюрьму. Внешних изменений мы добивались гримом – рисовали морщины и веснушки, брови специально начесывали, черные круги под глазами делали. Честно говоря, после всех этих тюремных сцен очень хотелось на маникюр и к косметологу. Смотрела на себя в зеркало и думала – о ужас! Из тюрьмы моя героиня выходит совершенно другой: такой матерой и изменившейся. А потом ее снова ожидает перевоплощение.

"Тайная любовь": что известно о новом украинском сериале пресс-служба канала Украина

Также в фильме снялись популярные артисты Николай Боклан, Антон Денисенко, Анатолий Ященко, Олег Примогенов, Ирина Мельник, Павел Попов, Алина Гросу, Наталия Васько, Константин Корецкий, Екатерина Кистень, Виктория Корсун и другие.

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Автор сценария – Алина Семерякова. Операторы-постановщики – Александр Гребенников, Андрей Швец. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Евгений Лященко, Ирина Черняк, Галина Балан-Тимкина, Влад Ряшин. Производством сериала по заказу канала «Украина» занималась компания Star Media. Съемки фильма проходили в Киеве и Киевской области в 2018 году.

"Тайная любовь": что известно о новом украинском сериале пресс-служба канала Украина

Смотрите премьеру 16-серийного фильма “Тайная любовь“ с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале “Украина“.

Напомним, ранее мы сообщали, как известный режиссер Алан Бадоев отмечает свое 38-летие.