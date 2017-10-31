Ольга Фреймут раскрыла главный секрет красоты

Украинская ведущая Ольга Фреймут призналась, благодаря чему всегда хорошо выглядит.

Ведущая Нового канала Ольга Фреймут раскрыла свой главный секрет красоты.

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В своем Instagram-аккаунте ведущая призналась, что никогда не считала себя "королевой красоты", однако у нее есть один действенный метод, позволяющий покорять людей:

Посмішка завжди була моєю силою. Я, будемо відверті, не королева краси. Але посмішкою покоряла нескорених; досягала недосяжного; спрощувала конфлікти. Набурмошеним людям у житті таланить менше.

Действительно, почти на всех фотографиях в Instagram Ольга запечатлена с притягательной улыбкой. Убедитесь в этом сами:

Напомним, ранее Ольга Фреймут опубликовала редкое фото с младшими детьми.