Ольга Фреймут раскрыла главный секрет красоты
Ведущая Нового канала Ольга Фреймут раскрыла свой главный секрет красоты.
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В своем Instagram-аккаунте ведущая призналась, что никогда не считала себя "королевой красоты", однако у нее есть один действенный метод, позволяющий покорять людей:
Посмішка завжди була моєю силою. Я, будемо відверті, не королева краси. Але посмішкою покоряла нескорених; досягала недосяжного; спрощувала конфлікти. Набурмошеним людям у житті таланить менше.
Действительно, почти на всех фотографиях в Instagram Ольга запечатлена с притягательной улыбкой. Убедитесь в этом сами:
Друзі-читачі! Понад місяць ми чекали на новий тираж посібника з гарних манер «Етикет». Завтра на @yakabooua можна буде нарешті замовити милу книжечку. Я не сподівалася , що продамося за місяць! Люблю вас, гарної всім п’ятниці !.. фото від казкової @sashasamsonova ❤ ...О, хотіла спитати, а які книги читаєте ви?📚📚📚📚📚
У сестри Юлі @mrs.vaniarkh депресія. Є радість - в торбині фуражка Р.Багінського, подарована @rehab.tsum . Мода лікує. В мене є рада на поганий настрій: 1) Влаштуйте собі вихідний. Не йдіть у душ. Не чистіть зуби. Розпатлайте волосся. Одягніть на піжаму пальто і йдіть на прогулянку. Взуватися не обов'язково. Зайдіть на чай до того, кого в нормальному стані соромитеся. Начальник, колега, бойфренд, Святослав Вакарчук – до кого босі ноги заведуть. 2) Потім зайдіть у найдорожчий магазин міста – довго приміряйте все, що у них є. Навіть панчохи та бікіні. А потім гонорово сповістіть: «Взагалі-то я шукаю хутряні носовички. І батон "нива". Такий жаль… вам не завезли». Усміхніться і йдіть. 3) Зайдіть у під'їзд багатоповерхового будинку. Дзвоніть у двері – і втікайте. 4) Підіть до ставочка – знайдіть жабу. І спитайте: в кого вона така незугарна вдалася? 5) У парку вмостіться на лавку і виглядайте закохані парочки. Оберіть чоловіка на свій смак. Підкрадіться з-за спини до чужого кавалера. Закрийте йому долоньками очі. І, не зважаючи на здивування його подруги, скажіть: «А ось ти де!? Ну що, погуляв – і досить. Синочок вдома чекає». 6) Напишіть вірш. У депресії породжуються шедеври. І одразу несіть рукопис у видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Скажіть, що я вас рекомендувала Івану Малковичу – це видавець. Ось адреса: вул. Басейна, 1/2, Київ, 01004, Україна. 7) Повертайтеся додому зі спокійним серцем. Завтра вам не захочеться прожити подібний день. Ви посміхнетеся – і повернетеся до нормального життя.
На правах Директора Школи справжньої Пані запрошую вас на бал. 15 листопада - чекаємо гостей зі всіх міст і хуторів України . Разом з екс-пацанками проведемо незабутній вечір. Вхід вільний. Дрес- код - black tie . Потрібно буде зареєструватися за посиланням у профілі, бо кількість місць обмежена . Далі з вами сконтактує наша Таїсія , розповість про місце та час проведення балу. На вас чекати? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZFx9EELWU3OjDGr_MLzc3YAmy5Q-6nU1xzEKvG79uXCHl6w/viewform
Напомним, ранее Ольга Фреймут опубликовала редкое фото с младшими детьми.
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