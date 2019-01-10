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Королевская гвардия исполнила "Богемскую рапсодию": видео

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В Букингемском дворце в Лондоне прозвучал кавер на песню "Богемская рапсодия" легендарной группы Queen.
Королевская гвардия исполнила "Богемскую рапсодию": видео
Королевская гвардия исполнила "Богемскую рапсодию": видео
getty images

Королевская гвардия Великобритании сыграла песню “Богемская рапсодия“ группы Queen в Букингемском дворце в Лондоне.

Видео исполнения было опубликовано на YouTube-канале издания Daily Mail.

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Королевская гвардия решила таким образом поддержать создателей фильма “Богемская рапсодия“ о группе Queen, который в 2019 году завоевал “Золотой глобус“ как “Лучший драматический фильм“. Кроме того, премию получил актер Рами Малек, исполнивший главную роль в байопике.

“Богемская рапсодия“ - легендарная песня, которая была написана Фредди Меркьюри в 1975 году. Именно она принесла группе Queen огромный успех и всемирную известность. Трек состоит из шести разных по стилю музыкальных частей, представляющих собой различные музыкальные направления, в частности, оперу, акапельное пение, хэви-металл и другие.

Эта песня стала самой популярной в ХХ веке.

Напомним, ранее в США назвали главный фильм 2018 года.

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Теги: Богемская рапсодия, Queen, королевская гвардия, видео
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  10.01.2019, 12:29
Оценка:  0
pусский
Кремлёвский полк намного круче исполняет гимн России, а британцы педерасты, как и Фрида Меркюри!
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