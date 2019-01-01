Группа KAZKA воплотила мечту ребенка

Накануне новогодних праздников команда "Вікна-новини" на СТБ решила воплотить мечты украинских детей.

Часть писем, которые маленькие украинцы писали святому Николаю, с помощью “Новой почты“, были доставлены в редакцию программы “Вікна-новини“.

Сотрудники телеканала СТБ превратились в помощников святого Николая и подготовили подарки для деток. Кроме того, пять трогательных историй вошли в спецпроект под названием “Можливо все“.

Ivona расскажет о том, как осуществилась мечта 16-летней школьницы – встреча с украинской группой KAZKA – узнайте в материале.

Читай также: KAZKA пойдет на Нацотбор “Евровидения-2019“

Героиней первой серии цикла сюжетов “Можливо все“ стала 16-летняя Катя Гавришова из Ладана Черниговской области. Она – сирота, которая, несмотря на все удары судьбы, верит в сказку и свою мечту. Катя лишилась родителей, когда ей было всего 7 лет. Сначала умерла мама, а затем не стало и отца. Девочка призналась:

Не хватает материнской поддержки. Больно осознавать то, что родителей нет.

Учится Катя в 11 классе на “отлично“ и мечтает поступить в престижный университет на бюджет. Ее воспитанием занимаются бабушка с дедушкой. Девочка призналась:

С самого детства я люблю слушать музыку. Особенно – украинских исполнителей. Сейчас мне нравится группа KAZKA. Мне бы очень хотелось лично увидеть их и сфотографироваться.

За воплощение мечты девочки взялась корреспондент Ирина Стороженко. Она вручила юной героине билет на прямой эфир “Х-фактора“, где и было запланировано выступление звездных гостей. Для девочки стало настоящим счастьем находиться в зале и слушать хит любимой группы – “Плакала“. Однако о том, что случится дальше, она даже не догадывалась…

Читай также: Группа KAZKA выпустила англоязычную версию мегахита “Плакала“

Участники группы KAZKA согласились лично встретиться с Катей за кулисами шоу. Вокалистка Саша пожелала девочке самое важное – никогда не терять веру в себя. После долгожданного знакомства Катя едва справлялась с эмоциями:

Мечты сбываются! Благодаря каналу СТБ я в этом убедилась. Никогда не отказывайтесь от своих мечт – и тогда они обязательно сбудутся.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.