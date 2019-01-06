Сколько Дзидзьо будет в больнице и когда возобновит концерты: артист раскрыл подробности

Михаил Хома рассказал о том, когда снова начнет выступать.

Михаил Хома instagram.com/dzidzio/

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Украинский певец и актер Михаил Хома (Дзидзьо) до сих пор находится в больнице, куда его госпитализировали после нападения 28 декабря 2018. Артист получил травму - разрыв барабанной перепонки левого уха.

В комментарии в эфире “Завтрак с 1 + 1“ Дзидзьо рассказал, что пробудет под наблюдением врачей еще около 1,5 месяца.

К этому нужно очень осторожно относиться. Ведь если неправильно заживет, может попасть инфекция и могут быть постоянно проблемы, - сказал Хома.

По поводу возобновления концертов, Дзидзьо отметил, что пока рано об этом говорить. По его словам, думать о дате концертов он будет в феврале, когда рана окончательно затянется.

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Также артист прокомментировал расследование нападения на него.

У нас есть все доказательства, видеоматериалы - все для того, чтобы осветить это и показать, чтобы в Украине такого не происходило, - подчеркнул Дзидзьо.

Ранее Хома делал заявление, что узнал одного из нападавших. По его словам, это Михаил Мишков, якобы владелец доли компании Дзидзьо. Сам Мишков обвинения опровергает.

Мы уже писали, что Михаил Хома поздравил подписчиков в Новым годом.