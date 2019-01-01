Руслана продолжает традицию рождественских концертов: фотоотчет

В этом году певица Руслана, которая стала одним из символов украинского Рождества, полетела в родной Львов.

В родном Львове украинская певица Руслана не только поздравила маму с днем рождения и встретила Сочельник в семейном кругу с отцом, но и дала большой рождественский концерт 7 января, на площади перед памятником Т. Шевченко.

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Начиная с 1996 года, Руслана создавала рождественские проекты - концерты, шоу, фильмы, клипы, песни, во Львове, в Киеве, в Карпатах... И все ради того, чтобы сохранить традиции украинского Рождества, создавать новые традиции современной Украины.

На концерте во Львове Руслана исполнила рождественские колядки, неожиданные интерпретации, новые песни и уже признанные в мире хиты певицы. Люди пели вместе с Русланой. На площади было много людей - львовяне, гости города со всей Украины и из-за границы. Перед глазами восхищенной публики, львовяне продемонстрировали, как они празднуют Рождество.

Руслана говорит:

Во Львове был больше чем концерт на площади! Все львовяне, которые были, точно скажут: “При -12!!!“ Все колядки пели от сердца, все слова шли от души! Потому что Рождество! Потому что мы - Украина! И с нами Бог! Я счастлива, что смогла подарить всем вам праздник и радость. Христос Рождается! Славим его! Пусть Бог пошлет в наши сердца максимум чистой любви и чистой энергии, вдохновит нас и благословит сделать наш мир и жизнь самыми счастливыми!

В Киеве Руслана тоже дала Большой Рождественский концерт 25 декабря на Софийской площади, на Рождество по григорианскому стилю, европейское Рождество, как его называют в Украине.

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Первая победительница “Евровидения“ от Украины покорила зрителей тем, что не боялась сильного мороза и пела в одной вышиванке больше чем полтора часа. В Киеве на Софийской площади было реальное рождественское чудо: полная площадь людей колядовала, а Руслана весь концерт отпела, пританцовывая на порталах, чтобы быть ближе к людям.

На сам Новый год Руслана сделала уникальное новогоднее шоу #ReNewYear на чистой энергии солнца в Бессарабии: впервые в мире включила кнопку перехода на чистую энергию и “запитала” всю энергосистему места проведения акции 100% возобновляемой энергией, бросив вызов старой энергосистеме:

Ровно в 00:00 я включила на сцене кнопку перехода на солнечную энергию. Все происходило на самом деле под бурные аплодисменты гостей и участников события. Эту идею мы реализовали вместе с Виктором Куртевым. Эта кнопка перехода на собственную чистую энергию солнца и ветра, изготовленной со 100% Renewable источников, также находится в голове каждого человека. Эту кнопку со старой, якобы “недорогой” энергией, за которую мы платим ценой жизни планеты, своего здоровья и будущего, нужно найти и переключить у себя в голове! Я уверена, что настало время бросить вызов энергомонополиям и отправиться со своей чистой энергией, произведенной солнцем и ветром, в будущее на своем независимом “Ноевом Ковчеге”. В будущее, где ключевая кнопка выбора энергии в твоих руках. На своем примере я демонстрирую, что все возможно! Ровно в полночь я показала шоу на чистой энергии солнца и призвала всех в Новый год переходить на энергию с чистых источников!

Кроме музыкантов, вместе с Русланой на всех концертах на сцене был музыкант-виртуоз, который играет на украинских этно-духовых инструментах - Олесь Журавчак.

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В целом рождественские и новогодний концерты Русланы посетило более 50 000 зрителей, которые получили заряд чистой энергии рождественских и новогодних праздников.

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