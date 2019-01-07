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"Невероятное шоу": The New York Times написали про украинскую группу

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Журналистка авторитетного издания The New York Times побывала на выступлении Dakh Daughters: ее реакция.
The New York Times написали про украинскую группу Dakh Daughters
The New York Times написали про украинскую группу Dakh Daughters
CreditVincent Tullo for The New York Times

Американская газета The New York Times написала статью о концерте украинской группы Dakh Daughters.

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Участницы коллектива 6 января выступили в Нью-Йорке на фестивале GlobalFest, где их выступление и увидела репортер издания Коринна да Фонсека-Уоллхайм.

 

The New York Times написали про украинскую группу Dakh Daughters
The New York Times написали про украинскую группу Dakh Daughters
CreditVincent Tullo for The New York Times

 

По словам журналистки, выступление Dakh Daughters стало “самым невероятным шоу фестиваля“, а их песни - “остроумные, подрывные и дерзкие“. Вот как она описывает девушек из группы:

С лицами, выкрашенными в белое, одетые в пачки и армейские ботинки, Dakh Daughters топтали сцену как завоевательницы, берущие под контроль незнакомую территорию. Они странным образом обращаются со своими инструментами: играют на скрипке, прижимая ее к бедру, играя на виолончели, наклоняют ее под невероятным углом, контрабассистка извлекала звук из инструмента, хлопая по нему, а барабанщица топала по педали бас-барабана так, словно всякий раз давила на нем таракана.

Коринна пишет, что в музыке Dakh Daughters присутствуют элементы панка, хеви-метала и балканского фолка.

Почитать статью полностью можно здесь.

К слову, сейчас Dakh Daughters находятся в своем первом американском туре. Судя по всему, он станет достаточно успешным для участниц группы.

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, как проходила ее беременность.

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Теги: Dakh Daughters, The New York Times
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