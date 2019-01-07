"Невероятное шоу": The New York Times написали про украинскую группу

Журналистка авторитетного издания The New York Times побывала на выступлении Dakh Daughters: ее реакция.

Американская газета The New York Times написала статью о концерте украинской группы Dakh Daughters.

Читай также: The New York Times высоко оценила политическое влияние Вакарчука

Участницы коллектива 6 января выступили в Нью-Йорке на фестивале GlobalFest, где их выступление и увидела репортер издания Коринна да Фонсека-Уоллхайм.

The New York Times написали про украинскую группу Dakh Daughters CreditVincent Tullo for The New York Times

По словам журналистки, выступление Dakh Daughters стало “самым невероятным шоу фестиваля“, а их песни - “остроумные, подрывные и дерзкие“. Вот как она описывает девушек из группы:

С лицами, выкрашенными в белое, одетые в пачки и армейские ботинки, Dakh Daughters топтали сцену как завоевательницы, берущие под контроль незнакомую территорию. Они странным образом обращаются со своими инструментами: играют на скрипке, прижимая ее к бедру, играя на виолончели, наклоняют ее под невероятным углом, контрабассистка извлекала звук из инструмента, хлопая по нему, а барабанщица топала по педали бас-барабана так, словно всякий раз давила на нем таракана.

Коринна пишет, что в музыке Dakh Daughters присутствуют элементы панка, хеви-метала и балканского фолка.

Почитать статью полностью можно здесь.

К слову, сейчас Dakh Daughters находятся в своем первом американском туре. Судя по всему, он станет достаточно успешным для участниц группы.

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, как проходила ее беременность.