Героиня сериалити "Киев днем и ночью" выходит замуж

В новогоднюю ночь девушке сделали предложение руки и сердца.

Для Карины из популярного сериалити Нового канала “Киев днем и ночью“ новогодняя ночь стала действительно волшебной. В первые минуты наступившего 2019-го Карина получила предложение от своего возлюбленного Алекса Авакумова, вместе с которым она встречается уже почти год.

Карина из сериалити Киев днем и ночью выходит замуж пресс-служба Нового канала

Радостной новостью девушка поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото букета белоснежных роз, коробочки для кольца и многозначительную подпись “Да!“.

Карина призналась:

Я не имела никакого представления о том, что это случится именно в Новый год. Алекс сделал все очень красиво, продумал все до мелочей, даже кольцо делал на заказ. Сначала у меня был ступор, потом шок, а затем – слезы счастья! Плакала где-то час, потом звонила родным, которые очень радовались за нас и поздравляли.

Девушка говорит, что свадьба – логическое продолжение этих отношений, которые она называет самыми гармоничными, теплыми и искренними в своей жизни. К слову, на скорое предложение влюбленным намекнула известная примета – пойманные бутоньерка и букет невесты:

В сентябре на свадьбе наших друзей я поймала букет невесты, а Алекс – бутоньерку! И со мной, и с ним это произошло впервые в жизни! До сих пор я совершенно не верила в приметы. Оказалось, что как раз в это время он уже продумывал план, как сделать мне предложения. В наступившем году желаю всем любви, тепла и веры в чудеса!

Cразу же после праздников влюбленные отправились на родину Карины, в Хмельницкий, – знакомить ее родителей с будущим зятем.

Напомним, в январе прошлого года Карина рассталась с Пашей из сериалити “Киев днем и ночью“. Со своим будущим супругом, Алексом, девушка была знакома восемь лет, но лишь в конце мая прошлого года пара начала встречаться.

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