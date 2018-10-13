Героиня сериалити "Киев днем и ночью" выходит замуж
Для Карины из популярного сериалити Нового канала “Киев днем и ночью“ новогодняя ночь стала действительно волшебной. В первые минуты наступившего 2019-го Карина получила предложение от своего возлюбленного Алекса Авакумова, вместе с которым она встречается уже почти год.
Радостной новостью девушка поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото букета белоснежных роз, коробочки для кольца и многозначительную подпись “Да!“.
Карина призналась:
Я не имела никакого представления о том, что это случится именно в Новый год. Алекс сделал все очень красиво, продумал все до мелочей, даже кольцо делал на заказ. Сначала у меня был ступор, потом шок, а затем – слезы счастья! Плакала где-то час, потом звонила родным, которые очень радовались за нас и поздравляли.
Последний пост 2018)) Спасибо тебе, год, за столько потрясающих событий! За встряски, перемены, опыт, за потрясающие дни и счастье, за новые мечты и цели💛 Спасибо за то, что живы и здоровы родные. Спасибо за любовь которую подарил! Я так долго об этом мечтала 🙏🏼 Спасибо за нашего маленького 🐾, благодаря которому мы учимся ооочень многому)) Спасибо за мудрость. Желаю, чтобы в этом мире было больше любви и доброты. Чтобы каждое сердечко было согрето. Чтобы искренний смех и большие поступки! Чтобы мечты загадывались и сбывались! Ещё раз благодарю тебя 2018 за каждую секунду! И верю в каждую твою секунду, 2019❤ С наступающим, мои хорошие🥰🎄🎉
Девушка говорит, что свадьба – логическое продолжение этих отношений, которые она называет самыми гармоничными, теплыми и искренними в своей жизни. К слову, на скорое предложение влюбленным намекнула известная примета – пойманные бутоньерка и букет невесты:
В сентябре на свадьбе наших друзей я поймала букет невесты, а Алекс – бутоньерку! И со мной, и с ним это произошло впервые в жизни! До сих пор я совершенно не верила в приметы. Оказалось, что как раз в это время он уже продумывал план, как сделать мне предложения. В наступившем году желаю всем любви, тепла и веры в чудеса!
Cразу же после праздников влюбленные отправились на родину Карины, в Хмельницкий, – знакомить ее родителей с будущим зятем.
Напомним, в январе прошлого года Карина рассталась с Пашей из сериалити “Киев днем и ночью“. Со своим будущим супругом, Алексом, девушка была знакома восемь лет, но лишь в конце мая прошлого года пара начала встречаться.
Напомним, британская певица Софи Эллис-Бекстор родила пятого ребенка. Первое фото младенца смотрите здесь.
Полная версия правил