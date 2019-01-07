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Софи Эллис-Бекстор родила пятого ребенка: первое фото малыша

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Названы пол и имя пятого ребенка британской певицы Софи Эллис-Бекстор.
Софи Эллис-Бекстор родила пятого ребенка
Софи Эллис-Бекстор родила пятого ребенка
getty images

Британская певица и композитор Софи Эллис-Бекстор в пятый раз стала мамой.

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В понедельник, 7 января, она родила сына своему мужу - бас-гитаристу группы The Feeling Ричарду Джонсу. Первое фото малыша Софи уже опубликовала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Микки Джонс родился весом 3200 кг, и он абсолютно великолепен. Добро пожаловать в нашу причудливую семейку, милый мальчик. Мы так рады, что ты вместе с нами. 

Отметим, что супруги воспитывают еще четырех сыновей: Санни, Кит Валентайн, Рэй Холидей и Джесси.

Напомним, экс-участница группы “ВИА Гра“ Татьяна Котова травмировалась в новогоднюю ночь. Что произошло с артисткой, читайте здесь.

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Теги: Софи Эллис-Бекстор, родила, фото
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