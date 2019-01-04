Экс-участница "ВИА Гры" травмировалась в новогоднюю ночь

Певица Татьяна Котова рассказала о неприятном инциденте, который случился во время праздника.

Экс-участница группы “ВИА Гра“ Татьяна Котова жутко травмировалась в новогоднюю ночь.

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Неприятный инцидент произошел с певицей из-за использования некачественных бенгальских огней. Ими артистка обожгла себе обе руки. Об этом Татьяна Котова рассказала своим подписчикам в соцсети Instagram:

Многие видели в stories, как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника. Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности:

Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча. Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках.

Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе.

Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной).

Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания.

Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить - это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности.

Также певица показала, как выглядят ее руки после полученных травм (чтобы посмотреть все фото, листайте карусель):

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