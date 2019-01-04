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Экс-участница "ВИА Гры" травмировалась в новогоднюю ночь

Комментариев: 2
Певица Татьяна Котова рассказала о неприятном инциденте, который случился во время праздника.
Татьяна Котова серьезно травмировалась: подробности
Татьяна Котова серьезно травмировалась: подробности
instagram.com/kottova

Экс-участница группы “ВИА Гра“ Татьяна Котова жутко травмировалась в новогоднюю ночь.

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Неприятный инцидент произошел с певицей из-за использования некачественных бенгальских огней. Ими артистка обожгла себе обе руки. Об этом Татьяна Котова рассказала своим подписчикам в соцсети Instagram:

Многие видели в stories, как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника. Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности:
Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча. Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках.
Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе.
Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной).
Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания.
Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить - это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности.

Также певица показала, как выглядят ее руки после полученных травм (чтобы посмотреть все фото, листайте карусель):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осторожно горим🔥 Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника 🧨 Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности: 🎇Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ) Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. 🎇 Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. 🎇 Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной 👉🏻 листай карусель) 🎇 Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания. 🎇 Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности 🤨 . Берегите себя и деток ! 🥳 Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... #бенгальскиеогни #пиротехника

Допис, поширений ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

Напомним, голливудский актер Джим Керри закрутил новый роман после смерти бывшей возлюбленной Катрионы Уайт. Кто стал новой избранницей комика, читайте здесь.

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Теги: Татьяна Котова, ВИА Гра, травма, фото
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  08.01.2019, 13:31
Оценка:  0
pусский
Да сама пёрнула на свечку, когда раком давала! Пиздунья, бля, на Россию клевещет...
гость  (аноним)  08.01.2019, 12:35
Оценка:  0
гость
Травмировала она рот и очко,т.к. ебaлась с Толиком и Гочей. У толяна хyй 27 см,у гочи 24. Вот так и порвали ей рот и очко, результат налицо. Кстати результат был и правда на лицо,ей они весь eблет залили спермой. Где-то фотки эти есть,да и видос снимали,бм,запили их сюда,пжлст
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