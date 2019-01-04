Экс-участница "ВИА Гры" травмировалась в новогоднюю ночь
Экс-участница группы “ВИА Гра“ Татьяна Котова жутко травмировалась в новогоднюю ночь.
Читай также: Татьяна Котова похвасталась соблазнительными формами
Неприятный инцидент произошел с певицей из-за использования некачественных бенгальских огней. Ими артистка обожгла себе обе руки. Об этом Татьяна Котова рассказала своим подписчикам в соцсети Instagram:
Многие видели в stories, как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника. Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности:
Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча. Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках.
Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе.
Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной).
Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания.
Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить - это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности.
Также певица показала, как выглядят ее руки после полученных травм (чтобы посмотреть все фото, листайте карусель):
Осторожно горим🔥 Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника 🧨 Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности: 🎇Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ) Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. 🎇 Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. 🎇 Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной 👉🏻 листай карусель) 🎇 Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания. 🎇 Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности 🤨 . Берегите себя и деток ! 🥳 Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... #бенгальскиеогни #пиротехника
Напомним, голливудский актер Джим Керри закрутил новый роман после смерти бывшей возлюбленной Катрионы Уайт. Кто стал новой избранницей комика, читайте здесь.
Полная версия правил