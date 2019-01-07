Звездой кинопремии "Золотой глобус" стала девушка, разносившая воду: В Сети множатся мэмы
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Героиней многочисленным интернет-мэмов и шуток в Сети стала девушка, разносившая воду на вручении кинопремии “Золотой глобус 2019“. Церемония награждения проходила с 6 на 7 января.
Молодая особа в синем платье, имя которой пока неизвестно, предлагала гостям церемонии воду марки Fiji. На многих фото селебритис она попала в кадр с подносом и бутылочкой воды.
The unsung hero of the #GoldenGlobes red carpet has emerged. All hail “Fiji Water Girl” who has successfully photobombed almost every red carpet pic, serving up the best smizing we’ve seen in a long time. We love you Fiji Water Girl! 😂🙌🏻. Swipe right to see some of our favorites and see the rest at the link in bio. 📸 @gettyimages #FijiWaterGirl
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Пользователи Сети придумали героине прозвище – Fiji water girl.
А в Инстаграм уже успели следать “ее“ страничку с многочисленными мэмами и фотожабами.
Появился незамеченный герой красной ковровой дорожки #GoldenGlobes. Приветствую «Водную девушку Фиджи», которая успешно бомбила почти каждую фотографию на красной ковровой дорожке, демонстрируя лучшую улыбку, которую мы видели за долгое время. Мы любим тебя, Водная Девушка Фиджи! - написали пользователи в Инстаграм.
Ранее мы писали, кто получил награду “Золотой глобус“-2019.
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