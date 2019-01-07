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Звездой кинопремии "Золотой глобус" стала девушка, разносившая воду: В Сети множатся мэмы

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Девушка, разносившая воду на вручении кинопремии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе попала на фото многих знаменитостей.

Фото с церемонии вручения
Фото с церемонии вручения "Золотой глобус"-2019
instagram.com/popsugarau

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Героиней многочисленным интернет-мэмов и шуток в Сети стала девушка, разносившая воду на вручении кинопремии “Золотой глобус 2019“. Церемония награждения проходила с 6 на 7 января.

Молодая особа в синем платье, имя которой пока неизвестно, предлагала гостям церемонии воду марки Fiji. На многих фото селебритис она попала в кадр с подносом и бутылочкой воды. 

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Пользователи Сети придумали героине прозвище – Fiji water girl.

А в Инстаграм уже успели следать “ее“ страничку с многочисленными мэмами и фотожабами.

Появился незамеченный герой красной ковровой дорожки #GoldenGlobes. Приветствую «Водную девушку Фиджи», которая успешно бомбила почти каждую фотографию на красной ковровой дорожке, демонстрируя лучшую улыбку, которую мы видели за долгое время. Мы любим тебя, Водная Девушка Фиджи! - написали пользователи в Инстаграм.

Ранее мы писали, кто получил награду “Золотой глобус“-2019.

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Теги: Золотой Глобус, прикол, мэмы
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Источник: ivona.bigmir.net

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