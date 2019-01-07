Потап похвастался упехом клипа "Полюбэ"

Потап разместил необычный пост, посвященный успеху клипа "Полюбэ" его проекта Mozgi.

Клип "Полюбэ" проекта Mozgi посмотрели в Сети более 10 млн. раз скриншот с instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) выложил в Инстаграм пост, посвященный успеху клипа Mozgi на песню “Полюбэ“. За неполных 3 месяца видео на Youtube просмотрели более 10 млн раз.

Героем мини-ролика, который выложил Потап, стал участник Mozgi DJ Bloodless. В кадре у него "взрывается" голова.

DJ Bloodless также прокомментировал в соцсетях успех клипа и пошутил, что 10 "лимонов" - можно поделить на шестерых только если резать тонкими дольками.

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