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Потап похвастался упехом клипа "Полюбэ"

Комментариев: 1
Потап разместил необычный пост, посвященный успеху клипа "Полюбэ" его проекта Mozgi.

Клип
Клип "Полюбэ" проекта Mozgi посмотрели в Сети более 10 млн. раз
скриншот с instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) выложил в Инстаграм пост, посвященный успеху клипа Mozgi на песню “Полюбэ“. За неполных 3 месяца видео на Youtube просмотрели более 10 млн раз.

Героем мини-ролика, который выложил Потап, стал участник Mozgi DJ Bloodless. В кадре у него "взрывается" голова.

DJ Bloodless также прокомментировал в соцсетях успех клипа и пошутил, что 10 "лимонов" - можно поделить на шестерых только если резать тонкими дольками. 

Ранее мы писали, что Лобода поздравила с Рождеством с Мальдив.

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Теги: Потап, Алексей Потапенко, MOZGI
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  07.01.2019, 15:40
Оценка:  0
pусский
Я таким Шрекам в рот давал, им же в рот ссал, и потом их хохляцких жён ебал!
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