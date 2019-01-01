Встреча Сансы Старк с Дейнерис Таргариен: Канал НВО показал новые кадры "Игры престолов"

На церемонии награждения премии "Золотой глобус" показали новые кадры восьмого сезона "Игры престолов".

Эмилия Клар к в роли Дейнерис Таргариен instagram.com/gameofthrones

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Телеканал HBO выложил новые кадры восьмого сезона сериала “Игры престолов“. Небольшая сцена попала в подборку проектов НВО, показанных во время церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус".

На видео показали первую встречу Сансы Старк (Софи Тернер) и Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк).

Также в кадре появляются Джон Сноу (Кит Харингтона), Бриенна Тарт (Гвендолин Кристи) и Джорах Мормонт (Иэна Глена).

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По сюжету, события будут происходить в Винтерфелле. Там герои объединяться, чтобы сразиться с армией мертвецов.

Образы нового сезона сериала долгое время оставались загадкой. Так, в первом официальном трейлере, который вышел в конце 2018-го - не показали ни одного актера.

В последнем, восьмом сезоне “Игры престолов“, который выйдет на канале НВО в апреле 2019-го, будет всего 6 серий. Финальную битву заключительного сезона, которую снимали 55 дней, уже нарекли в СМИ:

одним из самых дорогих сражений, которые снимали на ТВ.

Ранее мы писали, кто получил премию “Золотой глобус“-2018.