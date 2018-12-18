Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Коля Серга назвал себя геем: видео

Украинский певец и шоумен Коля Серга сделал неожиданное заявление в новом выпуске программы "Орел и Решка", которым вызвал бурную реакцию в сети.

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Известный украинский певец и шоумен, а по совместительству ведущий шоу “Орел и Решка“, Коля Серга озадачил сеть странным признанием на камеру. Подробности читайте далее в материале Ivona.

Так, в тизере нового выпуска популярной программы о путешествиях, который был опубликован в Instagram, Коля заявил, что является геем.

Чего таить...я - гей, - сказал в кадре Серга, а затем рассмеялся.

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В комментариях к видео пользователи так и не смогли понять, шутит Коля или же говорит правду, и стали активно спорить, приводя аргументы “за“ и “против“.

Некоторые подписчики и вовсе не стали скрывать своего недовольства: “Коля, зачем ты это сказал!? Фу! Теперь не приятно на тебя смотреть, разочаровал! Скажите, что это не правда!“, “Натурал так шутить не станет, тем более из Украины“.

Позднее ведущий решил прокомментировать свое заявление в тизере и опубликовал соответствующий пост в Instagram.

К сожалению, я гетеросексуал и здесь у нас с вами расходятся пути. Мне жаль, что я вас разочаровал, Ведь, вы так хотели что-то общее найти, - написал Коля Серга.

Ранее коллега Коли - ведущая Регина Тодоренко рассказала о первых трудностях, с которыми столкнулась после родов.