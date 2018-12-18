Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Коля Серга назвал себя геем: видео

Комментариев: 0
Украинский певец и шоумен Коля Серга сделал неожиданное заявление в новом выпуске программы "Орел и Решка", которым вызвал бурную реакцию в сети.
Коля Серга назвал себя геем
Коля Серга назвал себя геем
Instagram

Читай также: Первенец Меган Маркл и принца Гарри может остаться без королевского титула

Известный украинский певец и шоумен, а по совместительству ведущий шоу “Орел и Решка“, Коля Серга озадачил сеть странным признанием на камеру. Подробности читайте далее в материале Ivona.

Так, в тизере нового выпуска популярной программы о путешествиях, который был опубликован в Instagram, Коля заявил, что является геем.

Чего таить...я - гей, - сказал в кадре Серга, а затем рассмеялся.

Читай также: “Рай на земле“: Ольга Сумская встречает Рождество в горах

В комментариях к видео пользователи так и не смогли понять, шутит Коля или же говорит правду, и стали активно спорить, приводя аргументы “за“ и “против“.

Некоторые подписчики и вовсе не стали скрывать своего недовольства: “Коля, зачем ты это сказал!? Фу! Теперь не приятно на тебя смотреть, разочаровал! Скажите, что это не правда!“, “Натурал так шутить не станет, тем более из Украины“.

Позднее ведущий решил прокомментировать свое заявление в тизере и опубликовал соответствующий пост в Instagram.

К сожалению, я гетеросексуал и здесь у нас с вами расходятся пути. Мне жаль, что я вас разочаровал, Ведь, вы так хотели что-то общее найти, - написал Коля Серга.

Ранее коллега Коли - ведущая Регина Тодоренко рассказала о первых трудностях, с которыми столкнулась после родов.

Поделись:
Теги: Коля Серга, ведущий, Орел и Решка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь