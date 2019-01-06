"Сегодня вообще не спали" - Регина Тодоренко пожаловалась на материнство

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила сына, рассказала о первых трудностях, с которыми столкнулась после родов.

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Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила сына, рассказала о первых трудностях, с которыми столкнулась после появления в ее жизни первенца. В своем блоге звезда призналась, что решила заняться чтением книг по воспитанию детей.

Регина опубликовала совместное фото с мужем Владом Топаловым и призналась, что ночью молодым родителям поспать не удалось.

Сегодня вообще не спали, а по нам и не скажешь. План на каникулы почти выполнен: Сериал "Анатомия Страсти"; "Тайная опора" Л. Петрановская; "Чего хочет ваш малыш" Трейси Хогг; "Самая важная книга для Родителей" Ю. Гиппенрейтер. Семья ведет работу над собой", — написала Тодоренко.

Подписчики поддержали начинания Тодоренко и Топалова в прочтении книг по воспитанию детей: "Вот! Эти книги нужно ввести в обязательную программу для всех родителей! Какие вы молодцы!", "Тайная опора" просто офигенная книга!!!! Регина, очень советую!!!! Она изменила мое отношение к ребенку!", — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко провела экскурсию для известных девушек по родильному залу.