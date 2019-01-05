"Рай на земле": Ольга Сумская встречает Рождество в горах

Народная артистка Украины Ольга Сумская отправилась на отдых с семьей на горнолыжный курорт Буковель.

Читай также: Популярная украинская певица показала, как выглядела в 16

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая призналась, что никогда не читает SMS мужа, отправилась на отдых с семьей в Буковель. Фото и видео актриса опубликовала в своем Instagram.

Есть рай на земле. Погода чудесная. Посмотрите, какая красота вокруг нас, - сказала Ольга в одном из видео.

Читай также: Ани Лорак показала, где и с кем проводит новогодние каникулы

Актриса опубликовала ряд фото, на которых она вместе с мужем Виталием Борисюком и их совместной дочерью готовится к спуску на лыжах.

Напомним, что ранее 52-летняя Сумская рассказала, в кого ей пришлось перевоплотиться на Новый год.

Накануне участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская шокировала поклонников голым фото на снегу.