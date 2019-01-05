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"Рай на земле": Ольга Сумская встречает Рождество в горах

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Народная артистка Украины Ольга Сумская отправилась на отдых с семьей на горнолыжный курорт Буковель.
"Рай на земле": Ольга Сумская встречает Рождество в горах
"Рай на земле": Ольга Сумская встречает Рождество в горах
Instagram

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Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая призналась, что никогда не читает SMS мужа, отправилась на отдых с семьей в Буковель. Фото и видео актриса опубликовала в своем Instagram.  

Есть рай на земле. Погода чудесная. Посмотрите, какая красота вокруг нас, - сказала Ольга в одном из видео.  

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Актриса опубликовала ряд фото, на которых она вместе с мужем Виталием Борисюком и их совместной дочерью готовится к спуску на лыжах. 

Напомним, что ранее 52-летняя Сумская рассказала, в кого ей пришлось перевоплотиться на Новый год

Накануне участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская шокировала поклонников голым фото на снегу.

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Теги: Ольга Сумская, актриса, фото
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