Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Первенец Меган Маркл и принца Гарри может остаться без королевского титула

Комментариев: 0
Согласно королевскому протоколу, только один ребенок получает звание "Королевского Величества" сразу же после появления на свет.
Первенец Меган Маркл и принца Гарри может остаться без королевского титула
Первенец Меган Маркл и принца Гарри может остаться без королевского титула
Getty Images

 

Читай также: Известный певец подает на развод после 10 лет брака

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри может лишиться королевского титула. Напомним, в минувшем году королевская семья официально объявила, что герцог и герцогиня Сассекские ждут появления малыша весной 2019 года.  

Getty Images

Читай также: Официально: британская певица Адель уходит со сцены

Согласно королевскому протоколу только один ребенок получает это звание сразу же после появления на свет — старший сын старшего сына принца Уэльского. Это решение принял более века назад Георг V, постановив, что любые другие правнуки Монарха должны заслужить звание, пишет Daily Mail

Getty Images

По данным издания, есть большая вероятность того, что герцог и герцогиня Сассексские такого разрешения не получали. Инсайдеры связывают это со словами принца Гарри о том, что он хочет, чтобы его дети жили «нормальной жизнью». 

Я полон решимости вести относительно нормальную жизнь, и, если мне посчастливится иметь детей, у них тоже должна быть такая возможность, — сказал принц в 2017 году.  

Ранее принц Гарри разозлил королеву Елизавету II. Причиной послужил дорогой подарок для его беременной жены Меган Маркл.

Поделись:
Теги: Меган Маркл, принц Гарри, королевская семья, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь