Первенец Меган Маркл и принца Гарри может остаться без королевского титула

Согласно королевскому протоколу, только один ребенок получает звание "Королевского Величества" сразу же после появления на свет.

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Ребенок Меган Маркл и принца Гарри может лишиться королевского титула. Напомним, в минувшем году королевская семья официально объявила, что герцог и герцогиня Сассекские ждут появления малыша весной 2019 года.

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Согласно королевскому протоколу только один ребенок получает это звание сразу же после появления на свет — старший сын старшего сына принца Уэльского. Это решение принял более века назад Георг V, постановив, что любые другие правнуки Монарха должны заслужить звание, пишет Daily Mail.

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По данным издания, есть большая вероятность того, что герцог и герцогиня Сассексские такого разрешения не получали. Инсайдеры связывают это со словами принца Гарри о том, что он хочет, чтобы его дети жили «нормальной жизнью».

Я полон решимости вести относительно нормальную жизнь, и, если мне посчастливится иметь детей, у них тоже должна быть такая возможность, — сказал принц в 2017 году.

Ранее принц Гарри разозлил королеву Елизавету II. Причиной послужил дорогой подарок для его беременной жены Меган Маркл.