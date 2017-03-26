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Официально: британская певица Адель уходит со сцены

Комментариев: 1
Британская певица Адель объявила о завершении музыкальной карьеры.
Официально: британская певица Адель уходит со сцены
Официально: британская певица Адель уходит со сцены
Getty Images

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Известная британская певица Адель больше не даст ни одного концерта. Обладательница пяти премий “Грэмми“ и статуэтки “Оскар“ подала заявку на добровольное закрытие своего музыкального бизнеса и налоговой отчетности, в которой учитывались ее доходы с выступлений, пишет издание The Sun. Подробности читайте далее в материале.

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О завершении музыкальной карьеры Адель намекала поклонникам еще в июне 2017 года, но в конце того же месяца стало известно о записи ее нового альбома и у фанатов появилась надежда на продолжение концертного тура. 

Я беру перерыв и просто собираюсь некоторое время быть мамой. Я этого с нетерпением жду. Возможно, я больше никогда не увижу вас на своих концертах, кто знает, но этот момент я буду помнить всю жизнь, – заявила Адель.

Однако в начале 2019 стало известно, что артистка все же намерена посвятить себя сыну. О серьезности ее намерений свидетельствует и подача заявки на закрытие ее музыкального бизнеса, отмечают СМИ.

Getty Images

Напомним, что в 2018 году Адель была названа одним из самых высокооплачиваемых артистов Великобритании. Ее гонорары достигли рекордных 605 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее неожиданным заявлением удивила американская певица Джесси Джей.

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Теги: Адель, певица, новости
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  06.01.2019, 12:08
Оценка:  0
pусский
Нихуя себе, почти миллиард баксов! Правильно, в жопу этот шоу-бизнес с такими деньгами, надо семьей заняться.
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